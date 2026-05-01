Minivacanța de 1 mai: Trafic în creștere spre litoral, fără blocaje

Polițiștii constănțeni au anunțat vineri că traficul spre litoral se desfășoară în condiții optime, deși se înregistrează creșteri progresive ale fluxului de autoturisme.
Radu Mocanu
01 mai 2026, 12:47, Social

Potrivit autorităților, circulația pe principalele artere din județ se desfășoară în condiții optime, fără a fi înregistrate blocaje în ciuda creșterii fluxului de trafic. 

„În prezent, circulația pe principalele artere rutiere se desfășoară în condiții optime, sub un cer senin și pe un carosabil uscat, ceea ce facilitează o deplasare sigură către stațiuni.  Pe Autostrada A2 București-Constanța, fluxul de vehicule este constant, înregistrându-se valori de trafic în ușoară creștere. Totodată, se observă o creștere progresivă a traficului pe DN39, DN2A și DN22, fără a fi înregistrate blocaje în acest moment”, transmite IPJ Constanța. 

În contextul creșterii numărului de turiști pe fondul minivacanței de 1 mai, polițiștii au făcut și o serie de recomandări șoferilor. 

„​Pentru prevenirea oricăror incidente nedorite, polițiștii constănțeni subliniază importanța adoptării unei conduite preventive la volan. Siguranța rutieră depinde în mod direct de respectarea limitelor de viteză și de menținerea unei distanțe de siguranță între autovehicule. Având în vedere că minivacanța de 1 Mai presupune un aflux semnificativ de turiști, polițiștii rutieri fac un apel la calm și maturitate în trafic. Aglomerația este o realitate previzibilă a acestor zile, însă gestionarea ei prin răbdare și respect reciproc între participanții la trafic poate preveni situațiile conflictuale sau accidentele ușoare generate de grabă”, transmit polițiștii. 

„​Echipajele de poliție rămân mobilizate în teren pentru monitorizarea fluxurilor și acordarea de sprijin tuturor celor care tranzitează județul, scopul nostru principal fiind ca toți cetățenii să ajungă în siguranță la destinație”, se arată în încheierea informării. 

