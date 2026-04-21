Circulație restricționată, joi, pe Autostrada Soarelui, în zona Nodului Rutier Drajna. Rutele ocolitoare

Potrivit CNAIR, circulația se va restricționa în zona Nodului Rutier Drajna, la km 105+500, între orele 09:00 – 18:00, din cauza unor lucrări de reparații la partea carosabilă.

Circulația va fi închisă pe breteaua de ieșire de pe A2 spre DN21, calea 1 (sensul București – Constanța), cât și pe bretelele de intrare pe A2 de pe DN21, pe ambele sensuri de circulație.

Șoferii care au drum în zona restricționată au la îndemână următoarele rute ocolitoare:

pentru relația București – Călărași și retur: A2 → Nod Rutier Lehliu Gară→ DN3;

pentru relația București – Slobozia și retur: A2 → Nod Rutier Lehliu Gară→ DN3 → DN3A →DN21;

pentru relația Slobozia/Călărași – Constanța: DN21 →DN3A →DN3B → Nod Rutier Fetești→ A2

CNAIR îi îndeamnă pe șoferi să respecte regulile de circulație instituite în zonă, dar și semnalizarea rutieră temporară.