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Drum național blocat în Buzău după ce aluviunile au ajuns pe carosabil

Drumul Național 10 este blocat după ce, în urma ploilor abundente, aluviunile au ajuns pe partea carosabilă.
Drum național blocat în Buzău după ce aluviunile au ajuns pe carosabil
Foto: DRDP Buzău
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 19:00, Social
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CNAIR anunță sâmbătă după-amiaza că traficul rutier este complet blocat pe DN 10, în zona localității Colțu Pietrii.

Din cauza ploilor, o cantitate mare de aluviuni și pământ s-a revărsat de pe versanți direct pe partea carosabilă, făcând trecerea imposibilă.

La fața locului intervin drumarii cu două utilaje grele pentru curățarea drumului și eliberarea benzilor de circulație.

Compania de Drumuri anunță că, din cauza volumului de material adus de pe versanți, operațiunea ar putea dura.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona folosind rute alternative sau să amâne deplasarea până la deblocarea traficului.

În întreaga zonă există risc de acvaplanare și carosabil alunecos. Reduceți viteza și sporiți atenția la volan, le transmit drumarii șoferilor.

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