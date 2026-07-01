UPDATE Traficul este în continuare blocat pe Transalpina din cauza aluviunilor ajunse pe șosea

UPDATE

Traficul este în continuare blocat pe Transalpina. Continuă lucrările pentru îndepărtarea aluviunilor de pe șosea.

Știre inițială:

Traficul este blocat pe Transalpina în județul Alba. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că blocajul este pe DN 67C Transalpina, între localitățile Șugag și Tău Bistra.

Mașinile nu mai pot circula din cauza aluviunilor ajunse pe șosea. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers.

Se acționează pentru eliberarea carosabilului și se estimează reluarea normală a circulației după ora 15:00, a precizat Infotrafic.