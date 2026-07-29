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Tragedie în Harghita. Un mort și un rănit după impactul violent dintre un camion și o autoutilitară

O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav în urma unui accident produs miercuri dimineață pe DN 13A, în Băile Homorod, județul Harghita, după ce un camion încărcat cu lemne și o autoutilitară care transporta vopsea s-au ciocnit. Circulația este blocată pe ambele sensuri.
Tragedie în Harghita. Un mort și un rănit după impactul violent dintre un camion și o autoutilitară
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 iul. 2026, 08:48, Social
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Potrivit ISU Harghita, accidentul a avut loc miercuri dimineața pe DN 13A, Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc, în localitatea Băile Homorod. În accident au fost implicate un camion încărcat cu lemne și o autoutilitară ce transporta vopsea.

Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul unui bărbat.

O a doua victimă, rănită grav, a primit îngrijiri medicale la fața locului și este transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic de Urgență din Târgu Mureș.

În urma impactului, din autoutilitara implicată în accident se scurge vopsea, iar din capul tractor sunt scurgeri de combustibil. Au fost informate Drumurile Naționale și Garda de mediu.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje de Ambulanță.

Circulația în zonă este blocată pe ambele sensuri.

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