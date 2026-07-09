Călărași: Accident între un autocar cu 60 de persoane și un camion: 12 răniți și Planul Roșu activat

În județul Călărași a fost activat Planul Roșu în urma unui accident între un autotren și un autocar cu 60 de persoane.

Camionul era încărcat cu radiatoare.

În urma accidentului au rezultat 12 victime, conștiente, care prezintă vătămări uşoare.

La locul evenimentului rutier intervin șapte resurse medicale ale ISU și SAJ (plus două autospeciale cu modul de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă).

Poliția este la fața locului pentru fluidizarea circulației.

Circulația pe sensul de mers Drajna-Slobozia blocat.

A fost solicitat elicopter pentru una dintre victime.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Slobozia al DN 21 Drajna Nouă – Slobozia, în apropierea localității Drajna Nouă, județul Călărași, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autocar, pe pasajul care face legătura între Autostrada 2 și DN 21. În urma accidentului, cinci copii necesită îngrijiri medicale.