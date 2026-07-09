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Cum a reușit o femeie „să nască” la Sibiu o fetiță fără să fie însărcinată

Un copil a fost înregistrat oficial cu alți părinți decât cei biologici, după ce mama naturală ar fi născut folosind identitatea unei alte femei. Procurorii au trimis în judecată trei persoane acuzate de fals privind identitatea, fals în declarații și uz de fals.
Cum a reușit o femeie „să nască” la Sibiu o fetiță fără să fie însărcinată
sursa foto. pixabay
Laura Buciu
09 iul. 2026, 15:47, Social
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Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, procurorul de caz a dispus, la data de 7 iulie 2026, trimiterea în judecată a celor trei inculpați, iar dosarul a fost înaintat Judecătoriei Mediaș, instanța competentă să judece cauza în fond.

Anchetatorii susțin că faptele au avut loc în anul 2023, când una dintre inculpate, însărcinată și aflată în dificultăți materiale, ar fi acceptat propunerea unei alte femei de a-i încredința copilul după naștere, fără a primi bani sau alte foloase.

Conform anchetei, la nașterea copilului, produsă în 18 iunie 2023 într-un spital din județul Sibiu, mama biologică s-ar fi prezentat în fața personalului medical folosind identitatea celeilalte femei și documentele de stare civilă ale acesteia. În aceste condiții, toate documentele medicale întocmite la naștere au consemnat în mod nereal identitatea mamei.

Copilul a avut alți părinți în acte

Ulterior, soțul femeii care figura în acte drept mamă, ar fi completat și semnat în fals o declarație în fața funcționarilor serviciului public comunitar de evidență a persoanelor și ar fi folosit certificatul medical constatator al nașterii pentru obținerea certificatului de naștere al copilului. Astfel, în documentele oficiale a fost consemnat, contrar realității, că cei doi soți sunt părinții minorei.

Procurorii mai arată că, în baza acestor documente, inculpata a solicitat și a încasat alocația de stat pentru copil în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2023, funcționarii publici fiind induși în eroare cu privire la filiația reală a minorei.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat instanței, în temeiul articolului 25 alineatul (3) din Codul de procedură penală, desființarea totală a nouă înscrisuri considerate false. Printre acestea se numără certificatul medical constatator al nașterii, documentele medicale întocmite cu ocazia nașterii, declarația depusă la serviciul de evidență a persoanelor, certificatul de naștere al copilului, actul de naștere din registrul de stare civilă, precum și documentele privind acordarea alocației de stat pentru copii.

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