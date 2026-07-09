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Grad de absorbție de 81% la Ministerul Sănătății pentru investițiile din PNRR

Ministerul Sănătății a făcut, joi, plăți pentru proiecte în valoare de peste 162,5 milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți.
Grad de absorbție de 81% la Ministerul Sănătății pentru investițiile din PNRR
Laura Buciu
09 iul. 2026, 15:25, Social
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Potrivit MS, gradul de absorbție din PNRR la Ministerul Sănătății pentru investițiile care modernizează sistemul sanitar este de 81%.

Plățile făcute joi pentru proiecte destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți sunt în valoare de peste 162,5 milioane de lei.

Fondurile ajung la beneficiari din întreaga țară, printre care:
– Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” – digitalizare și modernizarea activității;
– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara – investiții pentru secția de terapie intensivă pentru nou-născuți;
– Spitalul Municipal Oradea – dezvoltarea capacității de îngrijire pentru nou-născuți;
– Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – investiții în infrastructura spitalicească;
– Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – digitalizarea serviciilor medicale;
– Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași – măsuri pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale;
– Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța – investiții în infrastructura medicală;
– Centre comunitare integrate în Românași, Popricani și Gârbou – servicii medicale mai aproape de comunități;
– Obiective derulate prin Compania Națională de Investiții– dezvoltarea infrastructurii medicale.

„PNRR înseamnă investiții concrete în spitale mai moderne, servicii medicale mai sigure și un sistem de sănătate orientat spre pacient. Continuăm implementarea proiectelor asumate și transformăm fondurile europene în rezultate vizibile pentru pacienți și pentru personalul medical”, transmite MS.

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