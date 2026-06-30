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Pacient de 71 de ani, rănit după ce ar fi căzut de la etajul 3 al unui spital din Târgu Mureș

Un pacient în vârstă de 71 de ani, internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, a fost transportat la UPU SMURD după ce s-ar fi precipitat de la etajul al III-lea al clădirii. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Pacient de 71 de ani, rănit după ce ar fi căzut de la etajul 3 al unui spital din Târgu Mureș
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Luiza Moldovan
30 iun. 2026, 12:28, Social
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Polițiștii din Târgu Mureș au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș ar fi căzut de la etajul al III-lea al unității medicale, au anunțat, marți, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Potrivit poliției, incidentul a fost semnalat în seara zilei de 29 iunie, în jurul orei 20:00, printr-un apel la 112.

A căzut de la etajul 3

„Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că este vorba despre un bărbat de 71 de ani, internat în cadrul unității medicale, care s-ar fi precipitat de la etajul al III-lea al clădirii, căzând pe acoperișul unei anexe a unității medicale, situate la nivelul etajului I”, au transmis reprezentanții IPJ Mureș.

Bărbatul a fost preluat imediat de personalul medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale și efectuarea investigațiilor de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal de vătămare corporală din culpă, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, informații suplimentare privind starea de sănătate a pacientului sau circumstanțele exacte în care acesta a ajuns să cadă de la etajul clădirii.

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