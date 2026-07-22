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Alexandru Rogobete: „Centrul pentru mari arși de la Târgu Mureș este gata. Din această toamnă poate primi primii pacienți”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat centrul de arși gravi de la Târgu Mureș. Construcția face parte dintr-un proiect finanțat de Banca Mondială.
Alexandru Rogobete: „Centrul pentru mari arși de la Târgu Mureș este gata. Din această toamnă poate primi primii pacienți”
Andreea Tobias
22 iul. 2026, 21:44, Social
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Este al doilea din cele 22 de spitale noi aflate în construcție în România. Acum patru ani, spitalul exista doar ca proiect, iar mulți din minister nu credeau în el, spune Rogobete.

El susține că echipa Ministerului Sănătății s-a mobilizat pentru a debloca proiectul. A precizat că au fost multe nopți petrecute la minister pentru asta.

Centrul respectă standardele internaționale pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave. Va avea 5 paturi pentru arși grav, 5 paturi de terapie intensivă intermediară și 5 paturi pentru recuperare.

Clădirea va avea 26 de săli de operație, inclusiv cea dedicată arșilor. Sistemele moderne au rolul de a proteja pacienții, a explicat fostul ministru.

Alexandru Rogobete, vizită la centrul de arși gravi din Târgu Mureș: „Va putea primi primii pacienți în această toamnă”

Rogobete a spus că, anul trecut, la vizita anterioară, nu erau montate nici ușile, nici geamurile. A remarcat că proiectul s-a dezvoltat vizibil de la o lună la alta.

După finalizarea și a centrului de la Timișoara, România va putea trata marii arși pe plan intern. Fostul ministru a spus că centrul de la Târgu Mureș este acum gata din punct de vedere al construcției.

Urmează dotarea cu echipamente medicale. Primii pacienți cu arsuri grave ar putea fi primiți în această toamnă.

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