Peste 50.000 de locuitori din nordul județului Satu Mare vor avea acces la rețeaua de gaze naturale

Anunțul a fost făcut miercuri de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, în timpul unei vizite de lucru în județul Satu Mare, desfășurată la invitația președintelui Consiliului Județean, Pataki Csaba.

Potrivit companiei, măsura vizează utilizarea magistralei de transport existente, cu o lungime de aproximativ 38-40 de kilometri, ceea ce permite reducerea costurilor și a perioadei necesare implementării investiției.

Unsprezece localități vor putea fi racordate la rețea

Conform planului prezentat, extinderea distribuției de gaze va deservi orașul Livada și comunele Agriș, Micula, Halmeu, Porumbești, Cidreag, Turulung, Turț, Gherța Mare, Bătarci și Tarna Mare.

Reprezentanții Transgaz susțin că dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor reprezintă o condiție esențială pentru creșterea gradului de racordare a localităților și pentru stimularea investițiilor economice.

Directorul general al companiei a afirmat că obiectivul este continuarea procesului de extindere a rețelelor de gaze la nivel național, în vederea îmbunătățirii calității vieții și susținerii dezvoltării industriale.

Autoritățile locale mizează pe atragerea investitorilor

În cadrul întâlnirii de la Consiliul Județean Satu Mare, la care au participat primari din județ și reprezentanți ai administrației locale, au fost analizate soluțiile pentru dezvoltarea alimentării cu gaze naturale și pentru accelerarea proiectelor de infrastructură.

Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a apreciat că extinderea rețelei de gaze poate contribui la dezvoltarea parcurilor industriale și la atragerea investitorilor, subliniind că accesul la utilități reprezintă unul dintre principalele criterii urmărite de companiile care analizează oportunități de investiții.

Acesta a arătat că autoritățile locale își propun ca județul Satu Mare să valorifice inclusiv oportunitățile economice care ar putea apărea în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Noi proiecte de dezvoltare și un posibil centru de formare profesională

În timpul vizitei, conducerea Transgaz a inspectat Stația de Măsurare Gaze de la Medieșu Aurit și a anunțat că va analiza, împreună cu autoritățile locale, posibilitatea transformării clădirii într-un centru de excelență pentru învățământ dual destinat formării specialiștilor în domeniul gazelor naturale.

Compania a prezentat și strategia de dezvoltare a infrastructurii din județ, care include constituirea unor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru extinderea rețelelor de distribuție, precum și analizarea unor noi conducte de transport pe direcțiile Craidorolț – Bogdand și Orașu Nou – Gherța Mică – Bătarci.

În prezent, Transgaz operează în județul Satu Mare aproximativ 292 de kilometri de conducte de transport al gazelor naturale, 26 de kilometri de racorduri, 36 de stații de reglare-măsurare, două noduri tehnologice și o stație de măsurare a gazelor. În ultimii șase ani, compania a analizat 40 de solicitări de racordare la Sistemul Național de Transport, încheind 13 contracte pentru realizarea unor noi investiții în infrastructura de gaze.