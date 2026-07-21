Transgaz extinde magistralele pentru alimentarea cu gaze a populației și companiilor din județul Bihor. Cât de mari sunt investițiile operatorului național

Director general al Transgaz SA, Ion Sterian, a continuat marți turneul de pentru monitorizarea stadiului obiectivelor de investiție din țară în județul Bihor, la invitația lui Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor.

Transgaz, prima multinațională a României, fiind operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale atât din România și din Republica Moldova, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care are pachetul majoritar de 58,5% din acțiuni, deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Un nou sediu de sector la Oradea

Cu ocazia deplasării in Bihor, șeful Transgaz a vizitat noul sediu de sector Transgaz din Oradea, a avut o ședintă de lucru cu primarii din județ, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Sincai” din Oradea, cu care a discutat despre impactul investițiilor Transgaz privind alimentarea cu gaze naturale a localităților, dezvoltarea și extinderea SNT în această zonă a țării, ședință la care au mai participat reprezentanți ai CJ Bihor și ai operatorilor de distribuție. În plus, Ion Sterian a vizitat și CAMPUS Oradea – Consorțiul pentru învățământ dual

La finalul vizitei, șeful Transgaz și șeful CJ Bihor au susținut o conferință de presă comună.

„Unul dintre cele mai importante proiecte pentru dezvoltarea județului nostru este extinderea rețelelor de gaze naturale în toate părțile județului. (…) Am convenit împreună că fiecare – noi, Consiliul Județean, Transgaz și primăriile – trebuie să ne facem partea noastră pentru ca într-o variantă realistă, optimistă, la finalul anului 2027, rețeaua de magistrale din județul Bihor să fie mai lungă cu 72,7 km, atât este lungimea totală a rețelelor pe care și le propune Transgazul (…) Vom trata aceste proiecte ale Transgazului care sunt foarte importante pentru județul Bihor ca fiind proiecte ale Consiliului Județean Bihor”, a declarat președintele Consiliului Județean Bihor, conform comunicatului transmis de companie.

„De asemenea, în cadrul proiectelor pe care primăriile din comunele și orașele noastre, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, le realizează, e nevoie de stații de separare și măsurare a rețelelor de gaz la conectarea cu magistrala. Compania Transgaz, și e un motiv în plus să-i mulțumim domnului director general pentru asta, ne-a sprijinit de fiecare dată, punându-ne la dispoziție stații de separare-măsurare provizorii vreme de un an, doi sau trei, gratuit, până ce primăriile au prins cheag și împreună cu Consiliul Județean pot să își achiziționeze propriile stații de separare și măsurare definitive. (…..).Am fost între timp într-o vizită la Campusul pentru Învățământul Dual, (……), am înțeles că dorește compania să devină parte a consorțiului nostru pentru învățământ dual și în viitor să își asume un număr de copii pe care să îi susțină și să îi pregătească în această capacitate de care dispune astăzi județul nostru. Îi mulțumesc domnului Ion Sterian și companiei pe care o reprezintă pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat (…)”, a declarat Mircea Malan.

„Suntem ancorați în primul rând pentru dezvoltarea sistemului național de transport aici în România”

La rândul său, cu prilejul vizitei de lucru în județul Bihor, directorul general al Transgaz a subliniat importanța investițiilor și rolul strategic al companiei.

„Strategia de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale este pentru tot ce înseamnă toate regiunile istorice și geografice ale țării(…) săptămână trecută am vizitat șantierele Transgaz din 5-6 județe. Suntem ancorați în primul rând pentru dezvoltarea sistemului național de transport aici în România. (…) În județul Bihor astăzi a fost o vizită foarte importantă. Am întâlnit pe domnul președinte al Consiliului Județean, un manager exceptional, pe care îl interesează dezvoltarea județului”, a declarat Ion Sterian.

„Vreau să vă spun că județul Bihor este un județ bine dezvoltat din punct de vedere al sistemului național de transport al gazelor naturale. Aveți peste 263 de kilometri de conducte, peste 23 de kilometri de racorduri de alimentare, peste 28 de stații de reglare măsurare gaze. (…) Faptul că aici, pe zona aceasta din județul Bihor, avem sediu de sector în localitatea Marghita, iar aceasta este o localitate cu populație din ce în ce mai redusă, este foarte greu de recrutat forță de muncă.(…) Faptul că Oradea s-a dezvoltat economic, industrial foarte mult, am constatat că e necesar să mutăm sediul de la Marghita la Oradea, ca să se poată interveni și remedia repede în cazul în care apare ceva în SNT (…. ) Când Oradea a primit acel grant din fonduri europene pentru centrala electrică și termificare cu cogenerare a municipiului, am colaborat foarte bine cu autoritățile locale și am dat accesul rapid, respectând toate procedurile legale de acces la sistemul național de transport și s-a eliminat acel tarif pe partea de distribuție, eliminând acel tarif pe partea de distribuție, gigacaloria are prețul mai mic (…..) La propunerea domnului președinte al CJ, nu știam că există aici, în Oradea, am vizitat centrul de învățământ dual, de care am rămas profund impresionat (……) și cum Transgaz are implementată digitalizarea încă din 2017-2018 și încheiate parteneriate cu instituțiile de învățământ. Căutam și în partea asta de Transilvania în unul sau două municipii unde să intrăm într-un parteneriat pe învățământul dual să putem să susținem, să putem să ne recrutăm forța de muncă, să formăm corespunzător. Ținem și dorim să intrăm în parteneriatul acesta. (….) Facem politica administrației pentru oameni în primul rând și rolul Transgazului pe care îl are în statut de a asigura securitatea, siguranța aprovizionării cu gaze a României”, a subliniat Ion Sterian.

Zeci de localități cu zeci de mii de gospodării racordate

Potrivit oficialilor companiei, o atenție deosebită este acordată de Transgaz lucrărilor de racordare la SNT care se derulează conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 8/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale. La Transgaz, în ultimii 6 ani, au fost depuse 57 de cereri de racordare. În urma analizei interne, Transgaz a emis 32 de Avize Tehnice de Principiu (ATP), din care 18 Avize Tehnice de Racordare (ATR), fiind încheiate 15 Contracte de racordare.

Obiectiv de investiții strategic destinat dezvoltării Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, Conducta de transport gaze naturale Huedin – Lugașu, DN 400 și PN 50 bar, în valoare de 195 milioane lei (38,3 milioane euro) contribuie la întărirea securității energetice naționale prin diversificarea rutelor și creșterea capacității de transport, la modernizarea infrastructurii critice de gaze și la dezvoltarea regională prin extinderea accesului la rețelele energetice, prin facilitarea accesului comunităților locale și a potențialilor investitori la resurse energetice stabile. Declarat proiect de importantă națională în domeniul gazelor naturale prin HG 858 din 11.08.2021, el se supune Legii 185/20.10.2016 – privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Amplasamentul obiectivului propus se află pe teritoriul administrativ al județelor Bihor, Cluj și Sălaj, pe raza următoarelor 13 unități administrativ teritoriale (UAT), din care: 8 UAT-uri în județul Bihor, respectiv orașul Aleșd, și comunele: Bratca, Borod, Vadu Crișului, Măgești, Aștileu, Țețchea, Lugașu de Jos; 3 UAT-uri în județul Cluj, respectiv Comuna Poieni, Comuna Ciucea și Comuna Negreni;2 UAT-uri în județul Sălaj, Comuna Sâg și Comuna Fildu de Jos. În lungime totală de aprox.70,1 km, conducta de transport gaze naturale Huedin – Lugașu are cea mai mare lungime proiectată pe teritoriul jud. Bihor, respectiv 37,738 km, după care urmează jud. Cluj cu 27,906 km și jud. Sălaj, cu 4,425 km.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului (jud. Bihor, Cluj, Sălaj ), respectiv un număr total aproximativ de 47.180 de gospodării, 175 de instituții publice (82 de unități învățământ, 56 de unități cult, 30 cămine culturale, 7 unități medicale), din care: un număr aproximativ de 34.635 de gospodării și 127 de instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc), precum și diverși agenți economici în județul Bihor; aproximativ 7.941 de gospodării, 22 de instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc.) și diverși agenți economici din județul Cluj, aproximativ 4.604 de gospodării, 26 de instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc.) și diverși agenți economici din județul Sălaj.

Pentru Proiectul Conducta de transport gaze naturale Huedin – Lugașu (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) SNTGN Transgaz SA a redepus pentru Sesiunea II din 2026, aplicația pentru obținerea de finanțare din Fondul pentru Modernizare. Valoarea eligibilă la finanțare prin Fondul pentru Modernizare este de 33,92 milioane de euro iar valoarea solicitată conform algoritmului de finanțare este de 70% din valoarea eligibilă, respectiv 23,75 de milioane de euro. Potrivit oficialilor operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, diferența va fi acoperită din surse proprii.

Principalele beneficii ale acestei investiții sunt: crearea premisei interconectării sistemului de transport gaze naturale din partea de Vest a țării (zona de consum Oradea), cu sistemul de transport gaze naturale din partea de Centru-Nord (zona de consum Cluj), în consecință, se asigurându-se alimentarea cu gaze naturale a zonelor de consum din două direcții și echilibrarea Sistemului Național de Transport gaze naturale; diversificarea surselor de energie pentru județele traversate, reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale; crearea premiselor reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai; creșterea potențialul turistic montan și de agrement a zonei, a celui agro-turistic (Muntii Apuseni de nord cu prelungirea lor nordică (Muntele Ses si Mezes), Podisul Huedinului/ Depresiunea Huedin, Depresiunea Almas-Agrij, Muntii Meses, Inseuarea Osteana, Dealurile Lugașului si Depresiunea Borod.; dezvoltarea stațiunilor balneoclimaterice cu o paletă foarte largă de factori naturali: ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonate, calcice, magneziene, atermale; creșterea investițiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacități de cazare și în modernizarea celor existente; creșterea investițiilor în industrie, crearea de locuri de muncă la nivel local cu impact asupra economiei naționale.

Termen de finalizare estimat este cel de-al doilea trimestru din 2027.

Pe direcția de consum Beiuș – Căbești și respectiv Căpâlna – Ceica, situate în zona centrală a județului Bihor nu există alimentare cu gaze naturale. Infrastructura de transport gaze naturale existentă fiind Conducta DN400 Cefa – Căpâlna – Ștei. Din această conductă, urmare a celor 7 cereri de racordare la SNT depuse (comunele Răbăgani, Căpâlna, Sâmbăta, Căbești, Ceica, Dobrești și Holod), conform strategiei de dezvoltare a SNT pentru județul Bihor, în vederea alimentării cu gaze naturale a localităților din zona de centru a județului, Transgaz a propus 2 extinderi ale SNT, una pe direcția Căpâlna – Ceica (cca.23 km) și alta pe direcția Beiuș – Căbești (cca. 12 Km).

Conducta propusă pe direcția Căpâlna-Ceica are o valoare estimată de cca. 43.056.000 lei (8,2 milioane euro). Pe această direcție s-a considerat alimentarea cu gaze naturale a comunelor Holod, Sâmbăta, Pomezeu, Răbăgani, Ceica, Dobrești, Lăzăreni, Drăgești cu satele aparținătoare. Prin realizarea conductelor pe direcțiile de consum Căpâlna – Ceica se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 11.066 de gospodării, 131 de instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și agenți economici situați în zonă.

Conducta propusă pe direcția Beiuș – Căbești are o valoare estimată de cca. 22.464.000 lei (aprox. 4,3 milioane de euro). Pe această direcție s-a considerat alimentarea cu gaze naturale a comunelor Pocola, Remetea, Curățele, Căbești, Roșia cu satele aparținătoare. Prin realizarea conductelor pe direcțiile de consum Beiuș – Căbești se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 3.517 de gospodării, 52 de instituții publice (școli, primării, grădinițe, biserici, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și agenți economici situați în zonă.

Alimentarea cu gaze naturale a zonei va contribui la dezvoltarea turismului (pensiuni, restaurante), industriei de prelucrare a lemnului, industriei alimentare (prelucrarea laptelui) și producția de componente, reparații și comerț, fiind o zonă cu potențial economic în creștere.

Conducerea companiei estimează că punerea în funcțiune va fi în a doua jumătate a semetrului al doilea din 2028.