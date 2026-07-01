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NOVA Power & Gas anunță un program de investiții estimat la 1 miliard de euro și își propune să devină unul dintre cei mai importanți furnizori de energie electrică și gaze naturale din România

După aproape 20 de ani în care a investit în infrastructură energetică și a construit un model integrat de business, NOVA Power & Gas intră într-o nouă etapă de dezvoltare, ce urmărește o expansiune puternică a portofoliului de clienți casnici și industriali.
NOVA Power & Gas anunță un program de investiții estimat la 1 miliard de euro și își propune să devină unul dintre cei mai importanți furnizori de energie electrică și gaze naturale din România
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Redacția Mediafax
01 iul. 2026, 14:29, Comunicate
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Pentru a susține această dezvoltare, NOVA a lansat un program de investiții estimat la 1 miliard de euro pentru perioada 2026–2029, după investiții de 500 de milioane de euro realizate în intervalul 2023–2025.

Planul se bazează pe un model integrat: compania produce energie electrică în centrale pe gaz și surse regenerabile, o stochează și o furnizează, astfel încât să depindă mai puțin de fluctuațiile pieței și să poată construi oferte mai competitive pentru clienți.

Printre proiectele reprezentative ale companiei menționăm dezvoltarea platformei energetice integrate de la Câmpia Turzii, care reunește producție de energie electrică pe gaz în ciclu combinat, producție din surse regenerabile, stocare de mare capacitate, toate flexibile într-un singur amplasament. Următorul site energetic pe același model va fi în localitatea Roșiori, din județul Satu Mare, la granița României cu Ungaria și Ucraina.

Scopul acestor investiții este să ofere clienților ceea ce contează cel mai mult pentru ei: prețuri avantajoase și o relație cât mai simplă cu furnizorul. NOVA se află constant printre furnizorii cu unele dintre cele mai competitive oferte din comparatorul ANRE și continuă să investească în servicii digitale, de la contractarea online până la administrarea rapidă a serviciilor din contului de client.

„Pentru a avea energie continuă și la un preț accesibil, am dezvoltat întregul lanț – producție, stocare, furnizare – iar conceptul de site energetic de producție hibrid asigură controlul și adaptarea curbei de producție la curba de consum. Această abordare modernă ne face să fim competitivi în piață, iar clienții noștri să aibă o experiență cât mai simplă”, a declarat Septimiu Costea, CEO NOVA Power & Gas.

NOVA schimbă și felul în care vorbește despre energie. Noua platformă de brand, „Energie simplă. Pentru o viață mai bună”, pleacă de la un adevăr pe care îl simte orice consumator: energia a devenit complicată, dar relația cu furnizorul nu trebuie să fie. Aici intră personajul Novu. El preia tot ce nu se vede, investițiile, infrastructura, munca din spatele energiei, pentru ca oamenii să se bucure pur și simplu de energie la preț bun. Partea complicată devine invizibilă.

O nouă identitate vizuală aliniază NOVA la Grupul E-INFRA, grupul românesc care dezvoltă infrastructură în energie, construcții și telecomunicații.

Noul spot poate fi vizionat AICI.

Despre NOVA Power & Gas

Fondată în 2007, în Cluj-Napoca, NOVA Power & Gas este un producător și furnizor român de energie electrică și gaze naturale, parte a Grupului E-INFRA. Compania operează un model integrat de producție, stocare și furnizare, cu capacități din surse regenerabile, centrale pe gaz și soluții de stocare, și oferă clienților casnici și industriali oferte competitive și servicii complet digitale pentru energie electrică și gaze naturale.

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