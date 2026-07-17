În cât timp vor fi integrați locuitorii și antreprenorii din zona Horezu – Râmnicu Vâlcea în rețeaua națională de gaze? Stadiul execuției lucrărilor, verificat de șeful Transgaz

Șantierul Conductei de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea a fost verificat, vineri, de Ion Sterian, director general al Transgaz, parte a turneului său de monitorizare a lucrărilor de execuție la obiectivele de investiții, după vizitele la conducta de transport gaze naturale DN 600 Ghercești – Jitaru și conducta de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa.

Transgaz, prima multinațională a României, fiind operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale atât din România și din Republica Moldova, este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care are pachetul majoritar de 58,5% din acțiuni, deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Proiect de importanță națională

Declarat prin HG nr.1590/28 decembrie 2022, proiect de importantă națională în domeniul gazelor naturale, Conducta de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea asigură integrarea zonei Horezu – Râmnicu Vâlcea în rețeaua națională de gaze, sprijină dezvoltarea economică și turistică, îmbunătățește nivelul de trai al populației, protejează mediul și consolidează securitatea energetică a României prin modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale.

Potrivit companiei necesitatea realizării unei conducte pe direcția Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea a fost determinată de faptul că, în zona de nord-est a județului Gorj precum și în zona de nord-vest a județului Vâlcea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale, iar pentru încălzirea locuințelor si prepararea hranei se folosesc lemne de foc, cărbuni si gaze lichefiate.

Vizita conducerii Transgaz a inclus o inspecție la punctul de conectare BRUA KM0 +000, la punctul de lucru sudură IRIGC, inspecția la Depozitul de material tubular de la Crasna și la Organizarea de șantier (OS) de la Baia de Fier și inspecție la punctul de lucru sudură automată CISGAZ, la OS Horezu și vizită la Băbeni.

Conducta va alimenta peste 130.000 de gospodării din zeci de localități

Conducta de transport gaze naturale Tetila-Horezu–Râmnicu Vâlcea, lungă de 92,1 km, cu DN 500 mm, PN 50 bar și capacitatea maximă de transport de 250.000 Smc/h, intersectează 6 drumuri naționale, 13 drumuri județene, 31 drumuri comunale, 25 ape și 3 căi ferate. Obiectivul este amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Gorj și Vâlcea, pe raza a 22 UAT-uri dintre care 9 UAT-uri în jud.Gorj (Bumbești Jiu; Musetești; Alimpești; Baia De Fier; Bengești-Ciocadia; Bumbești-Pitic; Crasna; Novaci; Polovragi) și 13 UAT-uri în jud.Vâlcea (Bărbătești; Costești; Frâncești; Horezu; Măldărești; Mihăiești; Păușești; Pietrari; Slătioara; Stoenești; Tomșani; Vaideeni; Băbeni).

În valoare de 303 de milioane lei (aprox.58 de milioane euro) și având în vedere importanța pentru reducerea amprentei de carbon, pentru alinierea la standardele prevăzute de strategia de decarbonizare, proiectul de investiție conductă de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea a fost depus pentru finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Mediu, obținând o finanțare de cca. 101,71 milioane lei. Diferența de finanțare va fi acoperită printr-un mix financiar competitiv inclusiv sursele proprii ale Transgaz.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului, respectiv un număr de aproximativ 85.545 gospodării și 323 de instituții publice (unități de învățământ, unități de cult, cămine culturale, unități medicale), din care în Jud.Gorj: 32.752 gospodării și 120 de instituții publice și în Jud.Vâlcea: 52.793 gospodării și 203 instituții publice.

„Prin interconectarea conductei BRUA cu conducta DN 500/400 x 40 bar Schitu Golești-Govora-Drăgășani se poate a asigura o suplimentare a debitului cu 30.000 mc/h pentru alimentarea cu gaze naturale a societăților comerciale din zona platformei OLTCHIM. Prin realizarea proiectului se contribuie la echilibrarea SNT, echilibrare care contribuie la asigurarea transportului de gaze naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile sau perturbare a furnizării de gaze la nivel național prin diminuarea riscului de dezechilibre”, arată oficialii companiei.

Termenul estimat de finalizare al investiției este sfârșitul anului 2027.

„Posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei traversată de conductă, diversificarea surselor de energie pentru județele Gorj și Vâlcea, reducerea emisiilor și susținerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură, etc.) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale, premisele reducerii defrișărilor în zonele ariilor naturale protejate, și nu numai, creșterea potențialul turistic şi de agrement al zonei, creșterea investițiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, creșterea numărului de turişti, a investițiilor în industrie, sunt principalele beneficii pe care le aduce realizarea conductei de transport gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea”, au conchis reprezentanții operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale.