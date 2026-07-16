Proiectul strategic al Transgaz Ghercești–Jitaru avansează. Directorul general Ion Sterian a verificat șantierul investiției de 374 milioane de lei

La Osica de Sus, în județul Olt, au fost analizate organizarea de șantier, lucrările de montaj ale conductei DN 600 și subtraversările conductelor de irigații. Ion Sterian a verificat și evoluția lucrărilor la Stația de Reglare-Măsurare Craiova 1, care va avea un debit de 20.000 Nmc/h și va fi alimentată printr-un racord de înaltă presiune DN 250 conectat la conducta de transport Panou Ghercești – SDE Craiova.

SRM Craiova 1: Termen de finalizare, sfârșitul lunii august

Transgaz precizează că și conducta de distribuție DN 400 din polietilenă extrudată, destinată reîntregirii rețelei de distribuție, se află într-un stadiu avansat de execuție, iar finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul lunii august. Stația SRM Craiova 1 va asigura alimentarea cu gaze naturale a viitoarelor centrale termice care urmează să fie puse în funcțiune de Primăria Craiova.

Proiect de 71,4 milioane de euro

Conducta Ghercești–Jitaru are o lungime de 89,6 kilometri și este declarată proiect de importanță națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2022. Investiția, estimată la aproximativ 374 de milioane de lei (71,4 milioane de euro), a fost depusă pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare, obținând o finanțare de 8,04 milioane de euro, iar diferența este asigurată din surse proprii și alte instrumente financiare.

Conducta va alimenta 18 localități din Dolj și Olt

Potrivit companiei, proiectul va conecta infrastructura de transport al gazelor naturale din Oltenia cu cea din sudul României și va crea condițiile pentru alimentarea cu gaze naturale a aproximativ 132.000 de consumatori casnici și a 251 de instituții publice din cele 18 unități administrativ-teritoriale din județele Dolj și Olt traversate de conductă.