Hidroelectrica anunță investiții de peste 500 de milioane de euro în proiecte de stocare a energiei

„Stocarea energiei este o prioritate investițională concretă, nu o intenție strategică de viitor. Hidroelectrica dezvoltă cel mai amplu portofoliu de stocare în baterii din istoria companiei – proiecte integrate în amenajările hidroenergetice și în parcurile regenerabile existente, cu investiții de peste 500 milioane euro”, a declarat Plaveti într-un interviu acordat Economedia.

Unde investește Hidroelectrica

Printre proiectele aflate în derulare se numără sistemul de stocare din cadrul Parcului Eolian Crucea Nord, cu o capacitate de 36 MW/72 MWh, aflat în faza finală de execuție și programat să fie pus în funcțiune în următoarele luni. De asemenea, la Porțile de Fier II este în curs de realizare un sistem de stocare de 64 MW/256 MWh, care urmează să fie pus în funcțiune în 2027.

Compania are în plan și un proiect pe Sectorul Oltului Inferior, care prevede instalarea unor capacități de 200 MW/800 MWh, prin integrarea panourilor fotovoltaice flotante și a sistemelor de baterii la cinci centrale hidroelectrice.

Mai puțină dependență de hidro

Noul plan de investiții urmează unui an dificil pentru producția hidro. În 2025, Hidroelectrica a înregistrat un minim istoric al producției, de 11,85 TWh. Ca urmare, compania a fost nevoită să cumpere 2,2 TWh de energie de pe piața angro, cu 175% mai mult decât în 2024. Potrivit lui Plaveti, compania își propune ca de acum înainte să reducă dependența de condițiile hidrologice prin dezvoltarea capacităților eoliene, fotovoltaice și de stocare.

Noul CEO spune că strategia vizează integrarea surselor hidro, eoliene și solare cu sistemele de baterii în centrale electrice virtuale, pentru creșterea predictibilității producției, reducerea costurilor generate de dezechilibre și consolidarea rezilienței modelului de afaceri. Acestea reunesc și coordonează mai multe surse de producție și capacități de stocare, astfel încât să funcționeze ca o singură centrală electrică.

Tarnița-Lăpuștești rămâne proiectul strategic

Pe termen lung, Tarnița-Lăpuștești rămâne principala investiție a Hidroelectrica în domeniul stocării energiei. Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj, amplasată în județul Cluj, va avea o capacitate de aproximativ 1.000 MW și este dezvoltată în parteneriat egal cu EDF Power Solutions International.

Obiectivul companiei este finalizarea etapei de autorizare a proiectului până în 2027.

România, cele mai mari prețuri din UE

În zilele de 30 iunie și 1 iulie, România a avut cele mai mari prețuri la electricitate din Uniunea Europeană. Pe 1 iulie, la ora 19.00, prețul a ajuns la 5.321 lei/MWh (peste 1.000 de euro), cel mai ridicat nivel înregistrat pe piața românească. În aceeași perioadă, în Bulgaria un MWh s-a tranzacționat la aproximativ jumătate din preț.

Spre deosebire de România, Bulgaria a investit în ultimii doi ani peste 2 miliarde de euro în capacități de stocare și dispune de aproximativ 4,1 GW în baterii, de aproape cinci ori mai mult decât România. Astfel, surplusul de energie produs în timpul zilei poate fi stocat și utilizat în orele de consum maxim, când cererea și prețurile cresc.