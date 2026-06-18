Anunț începere proiect „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Izvoru Bârzii” proiect deținut de Alive Energy

Compania Galicsud S.R.L. anunţă lansarea proiectului cu titlul „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Izvoru Bârzii”, proiect deținut de Alive Energy, finanţat prin Programul “Fondul pentru Modernizare” - Program-cheie 1: “Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare”.