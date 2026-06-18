Anunț începere proiect „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Izvoru Bârzii” proiect deținut de Alive Energy

Contract de finantare: 1576 / 19.05.2026
Obiectivul principal al proiectului este instalarea unei capacitati noi de stocare a energiei electrice de 13,13 MWh, legata direct la capacitatea de productie a energiei din RES, in cazul de fata Centrala electrica fotovoltaica CEF Izvoru Bârzii avand o putere instalata de 14.175 MW (c.a – in invertoare).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Valoarea totală a proiectului: 16.345.968,64 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 4.463.830,80 RON
Data finalizării proiectului: 31.12.2027
Date de contact beneficiar
Denumire Beneficiar: Galicsud S.R.L.
Adresă: Municipiul Bucuresti, Str. Muzelor, nr. 22A, Sector 4, Romania
Contact: [email protected]; +40724403567