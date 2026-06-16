Anunț începere proiect „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEE Vânători” proiect deținut de Alive Energy

Contract de finantare: 1569 / 14.05.2026
Obiectivul principal al proiectului este instalarea unei capacitati noi de stocare a energiei electrice de 10.50 MWh, legata direct la capacitatea de productie a energiei din RES, in cazul de fata Centrala eoliana CEE Vânători avand o putere instalata de 10 MW.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Valoarea totală a proiectului: 13.306.545,25 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 3.396.393,00 RON
Data finalizării proiectului: 31.12.2027
Date de contact beneficiar
Denumire Beneficiar: Catalan Electric S.R.L.
Adresă: Municipiul Bucuresti, strada Muzelor, nr. 22A, sector 4, Romania
Contact: [email protected]; +40724403567