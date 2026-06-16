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Anunț începere proiect „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEE Vânători” proiect deținut de Alive Energy

Compania Catalan Electric S.R.L. anunţă lansarea proiectului cu titlul „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEE Vânători” proiect deținut de Alive Energy, finanţat prin Programul “Fondul pentru Modernizare” - Program-cheie 1: “Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare”.
Anunț începere proiect „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEE Vânători” proiect deținut de Alive Energy
Mediafax
16 iun. 2026, 11:31, Comunicate
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Contract de finantare: 1569 / 14.05.2026

Obiectivul principal al proiectului este instalarea unei capacitati noi de stocare a energiei electrice de 10.50 MWh, legata direct la capacitatea de productie a energiei din RES, in cazul de fata Centrala eoliana CEE Vânători avand o putere instalata de 10 MW.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Capacitatea de stocare absoarbe anual cel puţin 75% din energia sa din instalația de producție de energie din surse regenerabile la care este conectată direct.
  • Media anuală de energie electrică stocata si livrata din BESS este de 2,742.55 MWh/an – calculată ca medie aritmetică a cantitatilor anuale de energie livrate in retea , luând în considerare rata de degradare a bateriilor.
  • Total tranzit de energie estimat pe 20 ani 54,850.95 MWh.

Valoarea totală a proiectului: 13.306.545,25 RON

Valoarea finanțării nerambursabile: 3.396.393,00 RON

Data finalizării proiectului: 31.12.2027

Date de contact beneficiar

Denumire Beneficiar: Catalan Electric S.R.L.

Adresă: Municipiul Bucuresti, strada Muzelor, nr. 22A, sector 4, Romania

Contact: [email protected]; +40724403567

 

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