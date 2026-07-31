Cum transformă produsele biologice rezultatele din câmp în decizii de investiții

În acest context, produsele biologice atrag tot mai mult interes ca instrumente complementare care pot ajuta culturile să utilizeze mai eficient resursele disponibile și să susțină performanța generală a fermei.

Un exemplu vine din județul Tulcea, unde Gabriel Pavel, administratorul Agropav SRL, exploatează aproximativ 2.000 de hectare în zona Nalbant. Situată într-o regiune în care deficitul de precipitații a devenit o provocare recurentă, ferma analizează fiecare decizie agronomică prin prisma performanței și a eficienței economice.

Interesul lui Gabriel Pavel pentru soluțiile biologice a început în urma unui test realizat anul trecut într-o cultură de porumb. Acesta a aplicat Utrisha™ N, o soluție biologică destinată creșterii eficienței utilizării nutrienților și susținerii performanței generale a plantelor, ajutând culturile să valorifice mai bine resursele disponibile pentru a-și maximiza potențialul de producție și calitate. Produsul face parte din portofoliul companiei internaționale de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience. Aplicarea a fost realizată pe 40 de hectare dintr-o parcelă de 45 de hectare, lăsând cinci hectare netratate ca martor.

La recoltare, diferența de producție a fost semnificativă. „Am înregistrat un spor de producție de peste 800 de kilograme la hectar. Acest rezultat m-a convins. De atunci, nu am mai păstrat suprafețe martor netratate. Am folosit produsul pe întreaga suprafață cultivată”, afirmă Gabriel Pavel. Citeşte comunicatul integral AICI