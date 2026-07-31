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Cum transformă produsele biologice rezultatele din câmp în decizii de investiții

Fermierii români se confruntă cu o presiune tot mai mare de a-și îmbunătăți eficiența, pe fondul creșterii costurilor cu inputurile, al disponibilității tot mai reduse a apei și al condițiilor meteorologice din ce în ce mai greu de anticipat.
Cum transformă produsele biologice rezultatele din câmp în decizii de investiții
Mediafax
31 iul. 2026, 12:08, Comunicate
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În acest context, produsele biologice atrag tot mai mult interes ca instrumente complementare care pot ajuta culturile să utilizeze mai eficient resursele disponibile și să susțină performanța generală a fermei.

Un exemplu vine din județul Tulcea, unde Gabriel Pavel, administratorul Agropav SRL, exploatează aproximativ 2.000 de hectare în zona Nalbant. Situată într-o regiune în care deficitul de precipitații a devenit o provocare recurentă, ferma analizează fiecare decizie agronomică prin prisma performanței și a eficienței economice.

Interesul lui Gabriel Pavel pentru soluțiile biologice a început în urma unui test realizat anul trecut într-o cultură de porumb. Acesta a aplicat Utrisha™ N, o soluție biologică destinată creșterii eficienței utilizării nutrienților și susținerii performanței generale a plantelor, ajutând culturile să valorifice mai bine resursele disponibile pentru a-și maximiza potențialul de producție și calitate. Produsul face parte din portofoliul companiei internaționale de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience. Aplicarea a fost realizată pe 40 de hectare dintr-o parcelă de 45 de hectare, lăsând cinci hectare netratate ca martor.

La recoltare, diferența de producție a fost semnificativă. „Am înregistrat un spor de producție de peste 800 de kilograme la hectar. Acest rezultat m-a convins. De atunci, nu am mai păstrat suprafețe martor netratate. Am folosit produsul pe întreaga suprafață cultivată”, afirmă Gabriel Pavel. Citeşte comunicatul integral AICI

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