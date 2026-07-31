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Unior Tepid: criteriile tehnice esențiale în alegerea unui clește de buloane depășesc diametrul maxim de tăiere

Unior Tepid atrage atenția asupra unei informații frecvent omise în prezentarea cleștilor pentru tăiat buloane: diametrul maxim nu poate fi evaluat separat de rezistența materialului.
Unior Tepid: criteriile tehnice esențiale în alegerea unui clește de buloane depășesc diametrul maxim de tăiere
Mediafax
31 iul. 2026, 08:44, Comunicate
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Două bare cu același diametru pot solicita complet diferit fălcile, articulațiile și mânerele unei unelte.

În cazul gamei Unior 596/6A, fălcile sunt realizate din oțel carbon Premium Plus, forjate și tratate termic, iar muchiile sunt durificate separat prin inducție. Mânerele sunt fabricate din țeavă de oțel, protejate prin vopsire și prevăzute cu manșoane din material plastic pentru condiții grele.

Procesul de fabricație combină forjarea, care conferă rezistență structurală, cu prelucrarea CNC, care stabilește precizia dimensională și poziționarea corectă a fălcilor. Fiecare falcă este prelucrată într-o singură prindere, pentru reducerea abaterilor de aliniere, iar tratamentul de călire și revenire urmărește obținerea unui echilibru între duritate și tenacitate. Durificarea locală prin inducție a muchiilor contribuie la rezistența la uzură, în timp ce corpul fălcilor își păstrează capacitatea de a suporta solicitările dinamice din exploatare.

Articulațiile includ un sistem de absorbție a șocurilor transmise spre mânere la separarea fierului-beton. Șuruburile excentrice utilizate pentru reglarea lamelor sunt protejate în locașuri forjate, pentru menținerea reglajului în condiții de solicitare ridicată. Pentru întreaga gamă sunt disponibile și ansambluri de schimb pentru capul de tăiere, ceea ce permite înlocuirea componentelor supuse uzurii și extinderea duratei de exploatare a sculei. Citeşte comunicatul integral AICI

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