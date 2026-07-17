Unior Tepid redefinește uneltarul profesional prin configurare 3D și o soluție multibrand complete

Unior Tepid dezvoltă această abordare prin posibilitatea configurării 3D a spațiului și prin integrarea într-o singură soluție a unor branduri europene și internaționale specializate, selectate în funcție de aplicația concretă și nivelul de performanță necesar.

Unior Tepid propune o astfel de abordare printr-o soluție multibrand care reunește mobilier profesional, scule de mână, dinamometrie, echipamente de măsurare, scule pentru debitare și demontare, sisteme de depozitare și produse destinate intervențiilor speciale.

Portofoliul este construit în jurul unor producători consacrați și al unor game complementare, printre care Unior, Diager, Tivoly, Norbar, Stahlwille, Kronus, Irega, Wilpu, Ozat, Heidenpeter, Bohrcraft, Insize, Panaro, Portbag etc.

Prin combinarea acestor branduri, configurația nu este limitată la produsele unui singur fabricant. Fiecare categorie poate fi acoperită cu soluția potrivită din punctul de vedere al aplicației, nivelului de utilizare, preciziei necesare și bugetului disponibil.

Configurare 3D în funcție de dimensiunile reale ale spațiului

Un element important al soluției îl reprezintă posibilitatea de proiectare și configurare 3D a mobilierului profesional Unior.

Pornind de la dimensiunile reale ale spațiului care urmează să fie amenajat, pot fi stabilite poziția bancurilor de lucru, corpurile fixe și mobile, dulapurile, panourile perforate, sertarele, cărucioarele și zonele de depozitare.

Astfel, beneficiarul poate vizualiza configurația înainte de realizarea efectivă a proiectului și poate analiza:

folosirea eficientă a suprafeței disponibile;

traseele de lucru și accesul operatorilor;

amplasarea sculelor în funcție de frecvența utilizării;

separarea zonelor de lucru, depozitare și control;

posibilitatea extinderii ulterioare a mobilierului;

integrarea sculelor și a modulelor provenite de la mai multe branduri.

Soluția 3D este relevantă atât pentru amenajarea unui spațiu nou, cât și pentru reorganizarea unuia existent, în care mobilierul trebuie adaptat unor constrângeri concrete de suprafață, acces sau flux tehnologic.

Strângerea controlată – o condiție a reparației corecte

Pentru operațiunile în care cuplul de strângere este critic, soluția multibrand include de la chei dinamometrice mecanice până la echipamente electronice și sisteme avansate de control.

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