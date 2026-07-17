Ultimele trei zile de înscrieri la masteratele Facultății de Filosofie a Universității din București

Facultate fondatoare a Universității din București, Facultatea de Filosofie oferă programe de master atât în limba română, cât și în limba engleză. Acestea sunt adresate absolvenților interesați de aprofundarea studiilor filosofice, de dezvoltarea gândirii critice și de dobândirea unor competențe relevante pentru piața muncii și pentru cercetarea academică.

În sesiunea de admitere din iulie 2026, programele de master cu predare în limba română sunt Filosofie și gândire critică, Istoria și circulația ideilor filosofice, Etică aplicată în societate, afaceri și organizații și Consiliere filosofică.

Programul Consiliere filosofică propune o abordare centrată pe dialog și reflecție, pregătind absolvenți într-un domeniu aflat în dezvoltare, cu aplicații tot mai diverse în societatea contemporană. Astfel puteți deveni un specialist în probleme etice sau de dezvoltare.

Masteratul Etică aplicată în societate, afaceri și organizații este strâns conectat la activitatea Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al facultății, care găzduiește un proiect finanțat de prestigiosul European Research Council, alături de alte proiecte internaționale de cercetare. Curriculumul abordează teme de actualitate precum bioetica, etica tehnologiei, etica afacerilor și etica organizațională.

Programul Filosofie și gândire critică oferă studenților instrumentele necesare pentru analiza riguroasă a problemelor contemporane, dezvoltând competențe în logică și argumentare. Printre temele abordate se numără relația dintre știință și societate, delimitarea dintre demersurile științifice și pseudoștiință, analiza retorică a limbajului, precum și studiul marilor opere filosofice și al relației dintre cultură, cunoaștere și valori. Citeşte comunicatul integral AICI