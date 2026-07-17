Prima pagină » Comunicate » Ultimele trei zile de înscrieri la masteratele Facultății de Filosofie a Universității din București

Ultimele trei zile de înscrieri la masteratele Facultății de Filosofie a Universității din București

Candidații interesați de studiile universitare de masterat la Facultatea de Filosofie a Universității din București mai pot depune dosarele de înscriere până la data de 20 iulie 2026, prin intermediul platformei online de admitere a Universității din București.
Ultimele trei zile de înscrieri la masteratele Facultății de Filosofie a Universității din București
Mediafax
17 iul. 2026, 12:50, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Facultate fondatoare a Universității din București, Facultatea de Filosofie oferă programe de master atât în limba română, cât și în limba engleză. Acestea sunt adresate absolvenților interesați de aprofundarea studiilor filosofice, de dezvoltarea gândirii critice și de dobândirea unor competențe relevante pentru piața muncii și pentru cercetarea academică.

În sesiunea de admitere din iulie 2026, programele de master cu predare în limba română sunt Filosofie și gândire critică, Istoria și circulația ideilor filosofice, Etică aplicată în societate, afaceri și organizații și Consiliere filosofică.

Programul Consiliere filosofică propune o abordare centrată pe dialog și reflecție, pregătind absolvenți într-un domeniu aflat în dezvoltare, cu aplicații tot mai diverse în societatea contemporană. Astfel puteți deveni un specialist în probleme etice sau de dezvoltare.

Masteratul Etică aplicată în societate, afaceri și organizații este strâns conectat la activitatea Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al facultății, care găzduiește un proiect finanțat de prestigiosul European Research Council, alături de alte proiecte internaționale de cercetare. Curriculumul abordează teme de actualitate precum bioetica, etica tehnologiei, etica afacerilor și etica organizațională.

Programul Filosofie și gândire critică oferă studenților instrumentele necesare pentru analiza riguroasă a problemelor contemporane, dezvoltând competențe în logică și argumentare. Printre temele abordate se numără relația dintre știință și societate, delimitarea dintre demersurile științifice și pseudoștiință, analiza retorică a limbajului, precum și studiul marilor opere filosofice și al relației dintre cultură, cunoaștere și valori. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
Herpangina la copii: ce este, cum se manifestă și când trebuie să ajungi cu cel mic la medic. Infecția e periculoasă pentru copii
CSID
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da