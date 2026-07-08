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Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul ASE București dă startul admiterii 2026

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM) din cadrul Academiei de Studii Economice din București anunță deschiderea sesiunii de admitere pentru anul universitar 2026–2027 și îi invită pe absolvenții de liceu și de studii universitare să aleagă programe de studii adaptate provocărilor economiei moderne și principiilor dezvoltării durabile.
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul ASE București dă startul admiterii 2026
Mediafax
08 iul. 2026, 16:41, Comunicate
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Înscrierile pentru programul de licență se desfășoară în perioada 9–16 iulie 2026, iar pentru programele universitare de masterat în perioada 16–20 iulie 2026.

Programul de licență Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM) oferă o pregătire complexă în domenii precum economie, management, marketing politici agricole, dezvoltare durabilă, economie circulară și protecția mediului.

Absolvenții obțin diploma de licențiat în studii economice, recunoscută la nivel național și european, care le deschide oportunități de carieră în instituții publice, companii private sau organizații internaționale.

Pentru studiile universitare de masterat, Facultatea organizează admitere la trei programe:

Dezvoltarea Durabilă a Afacerilor și Organizațiilor Economice (DDAOE) – program dedicat formării specialiștilor capabili să integreze principiile dezvoltării durabile în managementul organizațiilor și în procesul decizional;

Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare (EAAA) – orientat către managementul și dezvoltarea afacerilor din sectorul agroalimentar și antreprenoriat;Citeşte comunicatul integral AICI

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