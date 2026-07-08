Facultatea de Filosofie a Universității din București deschide admiterea la programele de master pentru noul an universitar

Oferta educațională include programe de master acreditate, cu predare în limba română și în limba engleză, care îmbină tradiția studiului filosofiei cu abordări interdisciplinare și domenii de cercetare de actualitate. Acestea urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a competențelor analitice și strategice și pregătirea absolvenților pentru cariere în mediul academic, în sectorul public, în organizații internaționale și în mediul de afaceri.

În perioada 1–20 iulie 2026, candidații se pot înscrie exclusiv online, prin intermediul platformei Universității din București: https://mopas-admission.unibuc.ro/.

Ce interesați de un master în limba română se pot înscrie la programele Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații, Istoria și Circulația Ideilor Filosofice, Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale, Filosofie și Gândire Critică, Consiliere Filosofică, Masterat didactic în Filosofie, precum și Istoria Artei și Filosofia Culturii. Citeşte comunicatul integral AICI