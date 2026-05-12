Premieră națională în învățământul superior: a fost lansat primul program de masterat cu dublă diplomă Japonia-România, la Universitatea Româno-Americană

Studenții Universității Româno-Americane vor avea oportunitatea, în urma încheierii acestui parteneriat, de a obține două diplome recunoscute internațional, una emisă de instituția de învățământ superior din Românie, și una de Universitatea Hyogo, beneficiind de o experiență academică integrată, desfășurată atât în România, cât și în Japonia.

Universitatea Româno-Americană, instituție de învățământ superior de drept privat și interes public, non-profit, a fost înființată în anul 1991 și are peste 50.000 de absolvenți în cei 35 de ani de activitate.

University of Hyogo este o universitate publică din Japonia, înființată în 2004 prin fuziunea a trei universități prefectorale: Kobe University of Commerce, Himeji Institute of Technology și Hyogo College of Nursing. Aceasta are mai multe campusuri în prefectura Hyogo și oferă programe într-o gamă largă de domenii, inclusiv economie și afaceri internaționale, inginerie, științe și asistență medicală.

Ce presupune programul

Colaborarea Universității Hyogo cu Universitatea Româno-Americană marchează o nouă etapă în internaționalizarea educației universitare din România și în dezvoltarea unor programe conectate la economia globală și la cerințele actuale ale mediului de afaceri.

Potrivit oficialilor, noul program de master oferă studenților acces la perspective complementare asupra practicilor de business și cercetare europene și asiatice, într-un context economic în care companiile caută tot mai mult specialiști capabili să înțeleagă dinamica piețelor internaționale, managementul intercultural și modelele de business dezvoltate în economii performante precum Japonia.

Programul va include atât componente academice internaționale, cât și activități aplicate și experiențe de practică dezvoltate în colaborare cu mediul de afaceri din România și Japonia. Astfel, studenții vor avea oportunitatea de a interacționa direct cu profesori și specialiști internaționali, de a lucra în contexte multiculturale și de a înțelege diferențele dintre modelele de management și antreprenoriat europene și asiatice.

Pe lângă mobilitatea academică și accesul la două sisteme educaționale complementare, programul oferă avantaje competitive importante pentru viitorii absolvenți:

obținerea unei duble certificări academice internaționale;

dezvoltarea competențelor de business într-un context global;

expunere directă la cultura organizațională și practicile economice japoneze;

experiență interculturală relevantă pentru o carieră profesională internațională;

creșterea atractivității pe piața muncii pentru companii multinaționale și organizații internaționale.

„Acest parteneriat cu Universitatea Hyogo reprezintă un pas strategic pentru dezvoltarea internațională a Universității Româno-Americane și o confirmare a angajamentului nostru de a oferi studenților experiențe educaționale relevante la nivel global. Lansarea primului program de dublă diplomă Japonia-România în domeniul businessului și antreprenoriatului marchează o etapă importantă atât pentru universitatea noastră, cât și pentru internaționalizarea educației universitare din România”, a declarat Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

„Lansăm un program de dublă diplomă complet nou, primul parteneriat de acest fel între o universitate din România și o universitate din Japonia. Acest program va consolida prietenia noastră de lungă durată și va servi drept un centru pentru dezvoltarea colaborării academice dintre România și Japonia, bazată pe respect reciproc. Sunt convins că acest demers are o semnificație deosebit de importantă pentru promovarea educației și cercetării internaționale și interdisciplinare și că va reprezenta o etapă importantă în aprofundarea schimburilor academice și culturale dintre România și Japonia”, a declarat Makoto Kosaka, Președinte Universitatea Hyogo.

Acest nou parteneriat consolidează tradiția Universității Româno-Americane în dezvoltarea programelor internaționale de tip dublă diplomă. Universitatea oferă deja programe cu dublă diplomă în colaborare cu Universita di Siena, Northwood University, St. Francis College și University of York.

Programul de dublă diplomă cu Universitatea Hyogo este rezultatul dezvoltării continue a Departamentului de Studii Asiatice din cadrul Universității Româno-Americane și al activității Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru”, primul centru de acest tip din România, care aniversează anul acesta 21 de ani de activitate. Înființat în 2005 cu sprijinul Ambasadei Japoniei la București, Centrul promovează studiul limbii, culturii și mediului de afaceri japonez și oferă studenților acces la programe de studii în universități prestigioase din Japonia, stagii de practică în companii nipone, excursii de studiu și școli de vară organizate anual.

Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru” are un rol important în dezvoltarea relațiilor academice dintre România și Japonia, fiind deschizător de drumuri în realizarea parteneriatelor Erasmus+ cu universități japoneze. În prezent, Universitatea Româno-Americană are 17 parteneriate cu universități din Japonia, iar interesul pentru programele dedicate studiilor japoneze este în continuă creștere. Peste 300 de participanți urmează anual cursurile de limba japoneză organizate în cadrul centrului, iar în acest an universitatea a atras un număr record de studenți japonezi veniți în România prin programe de schimb academic. De-a lungul timpului, Centrul a format o comunitate de peste 20.000 de absolvenți și a contribuit la promovarea culturii japoneze în România prin evenimente și activități dedicate unor elemente reprezentative precum ceremonia ceaiului, Ikebana, Kimono, Taiko, Aikido sau Ninjutsu. În 2021, activitatea Centrului a fost recunoscută prin acordarea Premiului Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei pentru promovarea culturii nipone în România.

„Prin extinderea constantă a colaborărilor internaționale și dezvoltarea unor programe academice conectate la transformările economiei globale, Universitatea Româno-Americană își consolidează rolul de hub educațional internațional, oferind studenților acces la experiențe multiculturale, mobilități academice și oportunități de formare relevante pentru o carieră într-un mediu profesional globalizat”, au transmis oficialii Universității Româno-Americane.