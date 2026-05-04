Japonia și Australia vor coopera în energie, apărare, dar și mineralele esențiale

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi s-a întâlnit, luni, cu omologul ei australian, Anthony Albanese, la sediul Parlamentului australian, în cadrul primei sale vizite în această țară în calitate de șef de stat, potrivit Associated Press.

Takaichi a declarat că au purtat discuții strategice privind China, Asia de Sud-Est, țările insulare din Pacific, problemele nucleare și răpirile comise de Coreea de Nord.

„Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a avut un impact enorm asupra regiunii Indo-Pacific. Am afirmat că Japonia și Australia vor comunica strâns între ele pentru a răspunde cu un sentiment de urgență”, le-a declarat Takaichi, reporterilor prin intermediul unui interpret.

Australia furnizează aproape jumătate din gazul natural lichefiat al Japoniei. Japonia este unul dintre cei cinci principali furnizori de benzină rafinată și motorină ai Australiei.

Acordurile le vor aduce beneficii australienilor și japonezilor deopotrivă

Acordurile bilaterale încheiate, luni, vor aduce beneficii cetățenilor din Japonia și Australia deopotrivă, a spus Albanese.

„Pentru australieni, acest lucru va însemna că vom fi mai puțin vulnerabili la șocurile globale, precum cele cu care ne confruntăm în prezent din cauza conflictului din Orientul Mijlociu”, a declarat premierul Australiei.

„Declarația noastră comună privind securitatea energetică ne reafirmă angajamentul de a face față împreună crizei energetice actuale și de a menține fluxurile comerciale deschise pentru produsele energetice esențiale, inclusiv combustibilii lichizi și gazul”, a adăugat oficialul australian.

Declarația privind cooperarea în materie de securitate economică se angajează să se consulte cu privire la situații de urgență, „inclusiv cele legate de tensiuni geopolitice, coerciție economică sau alte întreruperi semnificative ale pieței”.

Mineralele critice, un pilon central al relației dintre cele două state

Acordurile vizează, de asemenea, controlul și manipularea de către China a producției globale de pământuri rare grele, care sunt utilizate pentru fabricarea de magneți puternici, rezistenți la căldură, în industrii precum apărarea și vehiculele electrice.

Cei doi prim-miniștri „anunță ridicarea mineralelor critice la rangul de pilon central al relației de securitate economică” dintre cele două țări.

Australia ar urma să aloce până la 1,3 miliarde de dolari australieni (930 de milioane de dolari) pentru a sprijini proiectele privind mineralele esențiale în care este implicată Japonia.

Prim-miniștrii au anunțat, de asemenea, noi măsuri menite să consolideze cooperarea dintre Japonia și Australia în domeniul apărării și securității.

Vizita dnei Takaichi are loc la două săptămâni după ce miniștrii apărării din Japonia și Australia au semnat contracte pentru livrarea primelor trei nave de război dintr-o flotă în valoare de 10 miliarde de dolari australieni (6,5 miliarde de dolari), proiectate de Japonia.