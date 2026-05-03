Bărbat acuzat de omor și agresiune sexuală asupra unei fetițe australiene de 5 ani

Cadavrul fetiței, identificată doar ca Kumanjayi Little Baby din motive culturale, a fost descoperit joi, după câteva zile de căutări intense ale poliției, potrivit BBC.

Jefferson Lewis, în vârstă de 47 de ani, a fost acuzat de uciderea ei sâmbătă seara și urmează să compară marți în fața unui tribunal din Darwin.

Cinci persoane au fost arestate în urma revoltelor violente din Alice Springs, declanșate de moartea copilului.

Comisarul poliției din Teritoriul de Nord, Martin Dole, a anunțat acuzațiile împotriva lui Lewis duminică dimineață.

„Aceasta rămâne o chestiune profund dureroasă și gândurile noastre sunt alături de familia lui Kumanjayi, de cei dragi și de întreaga comunitate care a fost profund afectată de aceste evenimente”, a spus el.

Dole a cerut comunității să respecte procesul judiciar.

Se pare că Lewis a fost atacat în orașul din centrul Australiei înainte de a fi arestat joi.

Cazul a stârnit proteste violente

Revoltele violente din fața spitalului din Alice Springs, unde era tratat pentru leziuni, au determinat poliția să-l transfere în orașul Darwin, situat la aproximativ 1.500 km nord de oraș.

Imaginile video arată zeci de persoane adunate în fața spitalului din oraș joi seara, unele aruncând cu obiecte, iar poliția folosind gaze lacrimogene.

De asemenea, protestatarii sunt văzuți atacând vehiculele poliției, cel puțin o dubă părând să fi fost incendiată.

Dole a calificat revoltele drept „dezgustătoare” și „abominabile”.

Poliția a difuzat alte imagini care par să arate mulțimi care năvălesc într-o benzinărie din apropierea spitalului și care iau produse de pe rafturi înainte de a pleca în grabă.

„Comportament criminal, pur și simplu”

Înainte de publicarea imaginilor, Dole a declarat reporterilor: „Ceea ce veți vedea în aceste imagini nu sunt oameni care își exprimă durerea în legătură cu moartea bebelușului Kumanjayi. Ceea ce veți vedea este un comportament criminal, pur și simplu”, a spus comisarul.

Poliția a transmis că pagubele materiale și bunurile furate de la o benzinărie și un supermarket sunt estimate la peste 180.000 de dolari australieni.

Postul național de televiziune al Australiei, ABC, a relatat că unii dintre cei din mulțimea adunată în fața spitalului au strigat că Lewis trebuie să suporte „răzbunarea” și au acuzat poliția că îl protejează.

„Răzbunarea” este un termen care se referă la pedeapsa tradițională prevăzută de dreptul cutumiar al aborigenilor din Australia Centrală – aplicată de obicei de bătrânii comunității pentru a încerca să restabilească armonia între familiile și grupurile indigene.

Kumanjayi Little Baby a dispărut sâmbăta trecută, după ce a fost pusă la culcare într-o tabără aborigenă din apropierea orașului Alice Springs, chiar înainte de miezul nopții.