Prima pagină » Social » Profesor de engleză din Galați, acuzat că a agresat sexual două eleve de 13 ani

Două fete de l3 ani au fost agresate de profesorul de limba engleză, un bărbat de 44 de ani, din localitatea Munteni, județul Galați. Dascălul a fost reținut.
Laura Buciu
03 apr. 2026, 11:51, Social

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 44 de ani, din localitatea Munteni, județul Galați, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Astfel, în data de 19 martie 2026, polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 38 de ani, din localitatea Gohor, județul Galați, cu privire la faptul că, în perioada 23 – 25 februarie., în timpul unei excursii desfășurate în municipiul Vatra Dornei, fiica sa, de 13 ani, ar fi fost atinsă pe picior de către profesorul de limba engleză, cadru didactic la o unitate de învățământ din localitate.

În aceeași zi, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie, de 38 de ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul că în cursul anului școlar 2024 – 2025, fiica sa, de 13 ani, ar fi fost atinsă pe picioare de către același cadru didactic, în timpul orele de curs.

În urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, polițiștii l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați.

În cursul zilei de vineri, profesorul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

