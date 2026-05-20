VIDEO. Cutremur puternic în estul Turciei. Seismul s-a produs la 10 kilometri adâncime

Estul Turciei a fost lovit miercuri de un cutremur puternic. Seismul s-a produs la 10 kilometri adâncime, iar imaginile difuzate de televiziunile locale arătau cum școlile erau evacuate.
Diana Nunuț
20 mai 2026, 12:41
Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a produs miercuri în estul Turciei. Acesta a avut loc în districtul Battalgazi din provincia Malatya, la ora 9:00.

Potrivit GFZ, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Deși nu au existat rapoarte imediate privind eventuale pagube cauzate de cutremur, imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat școli evacuate și locuitori care se grăbeau să iasă în stradă.

Turcia se află deasupra unor falii majore, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, în Turcia s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,8, iar la momentul respectiv, peste 53.000 de persoane și-au pierdut viața. Mii de clădiri din 11 provincii din sud și sud-estul țării au fost distruse sau au suferit avarii. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord a țării vecine, Siria.

