VIDEO. Cutremur puternic în estul Turciei. Seismul s-a produs la 10 kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a produs miercuri în estul Turciei. Acesta a avut loc în districtul Battalgazi din provincia Malatya, la ora 9:00.

Potrivit GFZ, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Malatya’da 5.6 şiddetli deprem kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/j4ms5Ixlwc — Malatya Birleşik Devleti (@DevletiMalatya) May 20, 2026

Deși nu au existat rapoarte imediate privind eventuale pagube cauzate de cutremur, imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat școli evacuate și locuitori care se grăbeau să iasă în stradă.

🔴Son Dakika | Merkez üssü Malatya olan 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de paniğe neden oldu 📌Sarsıntının hissedildiği okuldaki tahliye anları kameralara böyle yansıdı pic.twitter.com/8DSFZMqqKt — GZT (@gztcom) May 20, 2026

Turcia se află deasupra unor falii majore, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, în Turcia s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,8, iar la momentul respectiv, peste 53.000 de persoane și-au pierdut viața. Mii de clădiri din 11 provincii din sud și sud-estul țării au fost distruse sau au suferit avarii. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord a țării vecine, Siria.