Creta, lovită de un cutremur de 5,5: avertisment de replici și risc de tsunami mic

Seismologul Akis Tselentis a îndemnat locuitorii din Creta să evite zona de coastă după un cutremur de 5,5 grade produs în primele ore ale zilei de vineri.

#Earthquake 14 km E of #Ierápetra (#Greece) 19 min ago (local time 06:18:54). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

Specialistul a avertizat că sunt probabile replici în următoarele 24 de ore.

Cutremurul s-a produs la aproximativ 25 de kilometri sud-vest de Goudouras Lasithi, într-o zonă maritimă, la 405 kilometri sud-sud-est de Atena. A fost resimțit pe toată insula.

„Nu este cazul să se instaureze panica”

Tselentis a descris seismul ca pe un eveniment previzibil și a precizat că nu există motive imediate de îngrijorare. El a explicat că, în ultimele luni, în regiune s-a înregistrat o activitate microsismică intensă, potrivit greekcitytimes.com.

Totuși, specialistul a avertizat că adâncimea focală redusă, de aproximativ 10 kilometri, face probabile mai multe replici de intensitate mai mică. El a subliniat că fenomenul se va atenua probabil odată cu apariția unor tremururi mai mici, dar că situația trebuie monitorizată în zilele următoare.

Seismologul a atras atenția că principalele riscuri nu vin din cutremurul în sine. Obiectele grele nesecurizate din interiorul locuințelor și panica reprezintă cele mai mari pericole, potrivit acestuia.

Avertisment de tsunami mic și recomandări practice

Tselentis a menționat că a observat activitate seismică minoră în zonă încă din vara anului trecut. El a emis deja îndrumări de precauție, în special pentru copii, privind posibilitatea unor mici tsunami.

Specialistul a recomandat evitarea temporară a înotului. A avertizat că și un val de jumătate de metru poate reprezenta un pericol real, mai ales pentru copiii mici.

De asemenea, el a îndemnat inginerii să inspecteze clădirile mai vechi care prezintă semne de solicitare structurală și a cerut publicului să nu răspândească zvonuri. A subliniat că vizitatorii trebuie informați că seismele sunt un fenomen obișnuit în Grecia.

Cutremurele din Creta sunt rezultatul coliziunii continue dintre placa africană și cea eurasiatică. Placa africană continuă să se subducă sub cea eurasiatică, un proces care durează de milioane de ani. Creta se află exact de-a lungul acestei frontiere tectonice, ceea ce explică nivelul ridicat de activitate seismică al insulei.