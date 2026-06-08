Coproprietarul lui West Ham este acuzat că a exploatat femei pentru sex, unele dintre ele adolescente

Acuzațiile formulate de șapte femei au fost descoperite într-o anchetă comună a BBC Panorama și Times și se întind pe parcursul a decenii, începând cu anii 1980. Toate provin de la femei care erau la sfârșitul adolescenței sau în jurul vârstei de 20 de ani și erau tinere modele care căutau de lucru la ziarele Daily și Sunday Sport ale lui Sullivan.

Ele îl acuză pe Sullivan de comportament exploatator sexual și prădător, inclusiv de presiune asupra lor pentru sex în timpul întâlnirilor de afaceri, unde el le oferea să le impulsioneze cariera dacă se culcau cu el sau îi făceau sex oral.

Una dintre ele, Florence (nu este numele ei real), a spus că s-a simțit obligată să facă sex cu el, chiar dacă nu dorea.

Sullivan neagă toate acuzațiile și demisionează

Sullivan, în vârstă de 77 de ani, a spus că neagă „categoric” acuzațiile, care se întind pe perioada în care a făcut avere din pornografie, ziare și fotbal.

Sâmbătă, la câteva ore după ce BBC Panorama și Times au confirmat că vom publica această anchetă luni, el a demisionat din funcția de copreședinte al lui West Ham. El a declarat că dorește să se concentreze pe combaterea a ceea ce a numit „acuzații vechi de decenii, incorecte și complet false, privind viața mea personală”, descriind ancheta ca fiind „fundamental nedreaptă”.

De asemenea, putem dezvălui că Sullivan a recunoscut că a plătit pentru sex în anii 1990 cu o fată despre care spune el că credea că are 16 sau 17 ani. Sullivan avea în jur de 40 de ani la acea vreme. A devenit ilegal să plătești pentru sex cu o persoană de 16 sau 17 ani abia în 2003.

Acuzații grave

În anii 1980 și 1990, Sullivan era un puternic apărător pentru femeile care sperau să aibă o carieră în modelingul glamour. Florence a spus că el i-a spus în timpul unei întâlniri de afaceri la el acasă că va fi una dintre „fetele obișnuite” ale ziarelor sale dacă ar face sex.

Apoi, la vârsta de 20 de ani, a încercat să găsească scuze, inclusiv că era la menstruație, înainte ca el să o împingă într-un dormitor și să înceapă să facă sex cu ea, a spus ea. Avocații lui Sullivan au descris relatarea ei ca fiind neverosimilă.

Două femei au spus că au simțit că nu au de ales decât să se culce cu el pentru a evita să le afecteze viitoarele cariere de model și l-au acuzat pe Sullivan că a abuzat de puterea sa. „Profita de tineri”, a spus una dintre ele.

O altă fostă model a spus că atunci când a încercat să plece de la o întâlnire cu Sullivan după ce acesta i-a propus să facă sex, a descoperit că ușa era încuiată, iar el a lăsat-o să plece doar după ce a început să ridice vocea.

Majoritatea femeilor au dorit să rămână anonime, în unele cazuri pentru că se tem de Sullivan și sunt îngrijorate de potențialele repercusiuni.

Sullivan neagă toate acuzațiile.