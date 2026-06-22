Justiție în Spania: Guvernul atacă judecătorul care a acuzat-o pe soția lui Pedro Sánchez

Guvernul spaniol l-a atacat pe judecătorul care a dispus ca soția lui Pedro Sánchez să fie judecată pentru acuzații de corupție, acuzându-l că a emis hotărâri „de neînțeles”.

Judecătorul Juan Carlos Peinado, care a condus o anchetă penală timp de 2 doi ani asupra lui Begoña Gómez, a zguduit politica spaniolă, trimițând-o în judecată pe soția premierului pentru acuzații că și-a exploatat relația cu prim-ministrul pentru a-și continua cariera universitară.

Gómez neagă orice faptă. „Cred că Peinado a emis decizii de neînțeles și contrare legii”, a declarat luni ministrul spaniol al justiției, Félix Bolaños.

Sánchez, probleme de corupție. Fratele așteaptă verdictul

Decizia de a o trimite pe Gómez în judecată și de a-i ordona să-și predea pașaportul a intensificat o „furtună de corupție” în jurul lui Sánchez, al cărui frate, David Sánchez, așteaptă un verdict al instanței după ce a fost judecat pentru acuzații de trafic de influență. Fratele neagă acuzațiile.

Doi dintre foștii oameni de încredere ai lui Sánchez se confruntă, de asemenea, cu acuzații de corupție.

Luni, Curtea Supremă a Spaniei l-a condamnat pe unul dintre ei, fostul ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, la 24 de ani de închisoare pentru infracțiuni precum luare de mită și delapidare legate de achiziționarea de măști de protecție împotriva Covid-19.

Guvernul lui Sánchez s-a distanțat de Ábalos și nu a încercat niciodată să-l apere. Însă ministrul justiției a insistat că Gómez este nevinovat și a declarat pentru radioul Cadena SER că acuzațiile împotriva ei sunt „anomalice”. „Atunci când există un caz care implică hotărâri judecătorești care se abat de la lege, sistemul însuși este cel care trebuie să le anuleze”, a spus Bolaños.

Sánchez, atac la judecători

Anul trecut, Sánchez i-a acuzat pe unii judecători că „fac politică”. Fostul prim-ministru José Luis Rodríguez Zapatero, un apropiat al său și coleg socialist, este, de asemenea, anchetat pentru corupție. Zapatero neagă că ar fi făcut vreo infracțiune.

În calitate de judecător de instrucție, Peinado l-a urmărit pe Gómez cu hotărâre. Întrucât se apropie de pensionarea obligatorie în septembrie, când va împlini 72 de ani, nu va mai avea niciun rol dacă cazul ajunge în instanță.

Chiar dacă guvernul l-a atacat luni, Peinado a informat-o pe Gómez că trebuie să-și predea pașaportul până miercuri seara.

În 2024, Peinado a făcut neobișnuita mișcare de a călători la Palatul Moncloa, unde locuiește și lucrează Sánchez, pentru a-l interoga.

Prim-ministrul a refuzat să răspundă, invocându-și dreptul legal de a nu depune mărturie împotriva soției sale. Gómez este acuzată de infracțiuni precum trafic de influență, delapidare de fonduri publice și corupție în sectorul privat. Acuzațiile se referă la activitățile sale de la Universitatea Complutense din Madrid, unde este acuzată că a folosit conexiuni personale și resurse publice – inclusiv o asistentă angajată de stat – pentru a-și promova interesele.

De unde a pornit cazul de corupție

Cazul a pornit de la o plângere, bazată în mare parte pe relatări din presă, depusă de un grup de campanie cu legături cu extremă dreapta. „Există o încercare de a ne doborî prin procese false intentate de activiști de extremă dreapta”, a spus Bolaños, referindu-se la guvern.

Organismul care supraveghează judecătorii spanioli a cerut luni unui oficial disciplinar să revizuiască ordinul lui Peinado ca Gómez să fie judecat, invocând comentariile făcute de acesta despre poliție.

Pentru a justifica cererea ca Gómez să-i predea pașaportul, Peinado a scris că ofițerii de poliție responsabili de securitatea ei „ar putea, fie din proprie inițiativă, fie la instrucțiunile superiorilor lor, să asiste la acțiuni menite să faciliteze fuga ei, împiedicând astfel aducerea acuzatei în fața justiției”.

Consiliul general al sistemului judiciar din Spania, organismul care guvernează judecătorii, a cerut unuia dintre oficialii săi să investigheze dacă aceste declarații „pot constitui abaterea disciplinară gravă de lipsă de respect” față de forțele de ordine. Fernando Grande-Marlaska, ministrul de interne al Spaniei, a alertat sâmbătă consiliul judiciar cu privire la declarații, numindu-le „o chestiune de maximă gravitate”. Instanțele superioare au anulat mai multe dintre acțiunile anterioare ale lui Peinado, inclusiv o încercare de a-l supune pe Gómez unui proces cu juriu, ceea ce este neobișnuit în Spania.

Tribunalul provincial din Madrid a declarat că cererea lui Peinado de a se desfășura un proces cu juriu a fost „lipsită de raționament” și l-a mustrat pentru că nu a depus „un efort minim de a prezenta motivele deciziilor sale”.

Peinado, născut în 1954, a intrat târziu în sistemul judiciar. În anii 1980 a lucrat ca funcționar superior în diverse administrații locale din municipalități mici din apropierea Madridului. Nu a devenit judecător decât în ​​1994, intrând pe o cale rezervată profesioniștilor cu experiență juridică.

Aliații lui Sánchez subliniază că fiica sa, Patricia Peinado, este consilier pentru Partidul Popular, opoziția conservatoare din Spania, într-o municipalitate din afara Madridului.