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Fratele premierului spaniol Pedro Sanchez, condamnat într-un dosar de nepotism

David Sanchez, fratele premierului spaniol Pedro Sanchez, a fost condamnat la interdicția de a ocupa funcții publice timp de nouă ani, într-un dosar de nepotism.
Fratele premierului spaniol Pedro Sanchez, condamnat într-un dosar de nepotism
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
14 iul. 2026, 15:19, Știri externe
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David Sanchez, fratele premierului spaniol Pedro Sanchez, a fost condamnat marți pentru abatere administrativă, într-un dosar privind numirea sa într-o funcție publică.

Verdictul a fost unul dur. Instanța a decis că acesta nu va mai putea ocupa funcții publice timp de nouă ani, relatează Reuters.

Cazul are legătură cu numirea lui David Sanchez, în 2017, într-o funcție de conducere în domeniul cultural de către guvernul provincial din Badajoz.

Decizia instanței reprezintă o nouă problemă pentru premierul socialist Pedro Sanchez, al cărui guvern și apropiați au fost implicați în ultimii doi ani în mai multe anchete și scandaluri legate de corupție.

Luna trecută, un fost apropiat al premierului Sanchez a fost condamnat la 24 de ani de închisoare într-un alt dosar de corupție.

De data aceasta, David Sanchez a fost acuzat că a beneficiat de o funcție creată special pentru el datorită faptului că este fratele prim-ministrului. Pedro Sanchez a respins totuși aceste acuzații și a spus că ele fac parte dintr-o campanie cu motivație politică, promovată de extrema dreaptă.

Tribunalul din Badajoz a concluzionat că postul de coordonare a conservatoarelor de muzică din provincie nu a fost creat dintr-o nevoie administrativă reală, ci pentru a răspunde intereselor personale ale lui David Sanchez.

În motivarea hotărârii, instanța a precizat: „Inculpații s-au angajat într-un exercițiu extrem de arbitrar al puterii, cu unicul scop de a favoriza anumite persoane”.

Este menționat totodată că unul dintre posturi a fost modificat ulterior pentru a se potrivi interesului lui David Sanchez pentru operă.

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