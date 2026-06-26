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Autorul atacului de la târgul de Crăciun din Magdeburg a fost condamnat la închisoare pe viață

Taleb al Abdulmohsen, bărbatul care a intrat cu mașina în mulțimea adunată la târgul de Crăciun din Magdeburg în decembrie 2024, ucigând șase persoane și rănind peste 300, a fost condamnat la închisoare pe viață de o instanță germană.
Autorul atacului de la târgul de Crăciun din Magdeburg a fost condamnat la închisoare pe viață
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 20:37, Știri externe
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Taleb al Abdulmohsen, în vârstă de 51 de ani a fost găsit vinovat de șase capete de acuzare pentru omor, 338 de tentative de omor și vătămare corporală gravă, relatează Euronews

Atacul a avut loc pe 20 decembrie 2024, când Abdulmohsen, un medic saudit stabilit în Germania din 2006, a intrat cu un autoturism în mulțimea aflată la târgul de Crăciun din Magdeburg. 

În urma atacului și-au pierdut viața un băiat de nouă ani și cinci femei cu vârste cuprinse între 45 și 75 de ani, iar peste 300 de persoane au fost rănite. 

În timpul procesului, inculpatul a recunoscut că a condus vehiculul prin mulțime, însă a negat că ar fi încercat în mod deliberat să lovească oamenii.  

Potrivit autorităților germane, în timpul atacului, mașina ar fi atins viteze de până la 48 de kilometri pe oră.  

Biroul Procurorului General a susținut că atacul fusese planificat din timp și că nu a avut o motivație ideologică. Inculpatul a declarat în fața instanței că era nemulțumit de modul în care autoritățile germane tratau problema drepturilor femeilor din Arabia Saudită. 

Un expert psihiatru a stabilit că atacatorul suferă de o tulburare de personalitate narcisistă și are o nevoie uriașă de atenție.  

Înainte de comiterea masacrului al Abdulmohsen, profesa ca medic psihiatru  într-un spital de maximă siguranță din Bernburg, Saxonia-Anhalt, destinat infractorilor cu tulburări psihice. 

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