Tânăr și neliniștit – Bogatul trecut penal al lui Abdul B., autorul atacului de la Berlin Pride

Ies la iveală noi informații despre trecutul lui Abdul Ballout, tânărul de 21 de ani care a organizat atacul terorist de la parada Pride din Berlin.

Procurorii spun că acesta fusese condamnat anterior pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru pregătirea unui act de terorism și propagandă a Statului Islamic.

Parchetul General al Germaniei a transmis că a decis să ofere aceste detalii „în interes public”, după incidentul de duminică, în urma căruia suspectul a fost împușcat mortal de poliție în timpul unei intervenții într-o grădină a unei familii din Berlin, după ce fugise de la locul presupusului atac.

Condamnări încă din perioada adolescenței

Abdul Ballout, cetățean german de origine libaneză, era cunoscut autorităților de mai mulți ani. Prima sa condamnare a venit în februarie 2022, pentru agresiune și extrocare, un dosar ce avea la bază un incident mai vechi, perecut în septembrie 2019, când a agresat o persoană în curtea unui liceu din Berlin.

De altfel, tot în 2022 au mai fost analizate alte fapte ale lui Abdul B., comise în octombrie 2020, când a jefuit o persoană de o pereche de căști, împreună cu un complice.

Atunci, instanța dispusese o măsură educativă specifică legislației pentru minori, care a fost executată.

În mai 2026 pregătea un act grav de violență, încadrat de legea germană la „terorism”

În mai 2026, Abdul B. a fost condamnat din nou, de această dată pentru prgătirea unui act grav de violență care pune în pericol statul, o infracțiune pe care legislația germană o încadrează la terorism.

El a fost găsit vinovat și pentru două încălcări ale Legii asociațiilor, după ce ar fi distribuit materiale interzise ale grupării teroriste Statul Islamic (ISIS). Instanța i-a aplicat o pedeapsă de un an și zece luni de închisoare pentru minori.

Procurorii: voia să se alăture ISIS

Anchetatorii susțin că, în a doua jumătate a anului 2025, Abdul B. și-ar fi manifestat intenția de a se alătura organizației teroriste ISIS.

Potrivit anchetei, acesta a încercat inițial să ajungă în Mauritania prin Turcia, însă tentativa a eșuat.

Ulterior, în mai 2025, a plecat din Germania spre Liban, tot prin Turcia, cu intenția de a continua drumul spre Siria.

În Liban, el ar fi intrat în contact cu persoane pe care le considera membre ale ISIS.

Arestat și condamnat în Liban

Pe 24 iulie 2025, Abdul B. a fost arestat de autoritățile libaneze și condamnat de un tribunal militar la trei luni de închisoare pentru infracțiuni care au inclus incitarea la conflicte religioase și confesionale.

După eliberare, acesta s-a întors în Germania în noiembrie 2025, fiind arestat imediat pe aeroportul Berlin Brandenburg în baza unui mandat emis de autoritățile germane. El a rămas în arest preventiv până la pronunțarea sentinței din 2026.

Procurorii mai susțin că încă din iunie 2024 distribuise pe contul său de Instagram materiale de propagandă ale Statului Islamic.

De ce era Abdul B. în libertate, având în vedere tot trecutul lui?

Având în vedere tot trecutul infracțional al lui Abdul B., după atacul de la Berlin Pride, una dintre principalele întrebări a fost de ce nu era Abdul B. în detenție.

Parchetul explică faptul că instanța a luat în calcul cele aproape șase luni petrecute în arest preventiv în germania și cele trei luni executate în Liban.

Judecătorii au reținut și faptul că inculpatul și-a recunoscut, în mare parte, faptele, a declarat că s-a distanțat de ISIS și că, la momentul judecării cauzei, nu exista o amenințare concretă și iminentă la adresa altor persoane sau a altor interese protejate de lege.

Cu toate acestea, condamnarea nu devenise definitivă.

Parchetul din Berlin formulase deja apel și a asolicitat o pedeapsă mai severă, executată în regim de detenție, precum menținerea mandatului de arestare până la finalizarea procesului.

Mai mult, poliția germană a investigat și suspiciuni privind posibila încălcare a legislației privind armele – în urma unei percheziții la domiciliul lui Abdul B., polițiștii au găsit doar o armă de jucărie, iar dosarul a fost clasat, ulterior.