Volodimir Zelenski, detalii despre schimbarea conducerii militare: Nu am timp să mediez conflicte

În cadrul unui interviu, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a abordat mai multe teme precum prioritățile în pregătirea campaniei de iarnă, evoluția războiului cu drone, dar și rotația realizată la vârful forțelor armate.

Prioritățile armatei ucrainene

În contextul pregătirii campaniei de iarnă, Zelenski a avertizat că mobilizarea și menținerea efectivelor pe linia frontului reprezintă o prioritate.

„Dacă nu ai un soldat pe front, dacă acesta aleargă înapoi sau dacă crezi că poți folosi doar drone și nu ai nevoie de soldați, atunci vei eșua. Pentru că există incursiuni ale inamicului, iar dacă nu ai soldați pe front, vei pierde acest teritoriu, vei pierde satul, iar după sat vei pierde orașul”, a spus Zelenski, într-un interviu acordat Sky News.

Schimbările din conducerea Armatei: „Nu am timp de discuții”

Liderul de la Kiev a abordat și subiectul schimbărilor de la vârful armatei. Zelenski a precizat că tensiunile dintre fostul ministru al Apărării, Fedorov, și fostul șef de stat major, Sîrski, au ajuns la un grad atât de ridicat încât acesta trebuia să acționeze ca un mediator.

„Nu am timp de discuții. Uite, nu am timp să ascult o parte, apoi să ascult cealaltă parte, pentru că două părți nu sunt pregătite să se întâlnească în fiecare zi. Și nu trebuie să aflu cine are dreptate și cine nu”, a spus președintele.

Șeful statului a precizat că succesul operațiunilor cu drone nu este rezultatul unui singur om, adăugând că misiunile sunt coordonate de serviciile secrete, structurile de informații și militarii din teren.

În urmă cu două săptămâni, președintele Volodimir Zelenski a decis înlocuirea ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, una dintre cele mai populare figuri ale administrației de la Kiev. La câteva zile după demiterea ministrului, liderul de la Kiev l-a îndepărtat și pe Sîrski, șeful de stat major al Armatei.

Apărarea antiaeriană

Apărarea antiaeriană rămâne una dintre principalele preocupări ale Kievului. Potrivit lui Zelenski, Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra marilor orașe, iar Ucraina nu dispune de suficiente interceptoare pentru a face față acestor amenințări.

„Nu există suficiente sancțiuni care să vizeze producția militară a Rusiei; aceștia își pot spori producția de rachete balistice, motiv pentru care avem nevoie de sisteme de apărare aeriană cât mai curând posibil”, spune președintele.

Relația cu noua conducere de la Londra

Zelenski a vorbit și despre relațiile cu noul guvern britanic, precizând că a avut o convorbire telefonică cu noul prim-ministru și că cele două părți intenționează să aprofundeze cooperarea.

„Am discutat despre câteva aspecte fundamentale, fără a intra în detalii, întrucât înțeleg ce înseamnă să preiei conducerea: toată lumea te caută. Suntem pregătiți să împărtășim întreaga noastră experiență cu Marea Britanie și sper ca aceasta să procedeze la fel; așadar, trebuie să consolidăm acest acord privind dronele”, a spus liderul de la Kiev.