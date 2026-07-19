Congresul SUA este îndemnat să protejeze radioul AM în mașini / Susținătorii măsurii invocă siguranța publică și situațiile de urgență

Radioul AM ar trebui să rămână dotare standard pe toate automobilele noi din Statele Unite, susține un articol de opinie publicat de The Hill, care cere Congresului să adopte legislația menită să împiedice eliminarea acestei tehnologii din vehiculele moderne.

Potrivit autorului, radioul AM continuă să joace un rol esențial în transmiterea alertelor de urgență și a informațiilor către populație în timpul dezastrelor naturale sau al altor situații critice.

Inițiativa legislativă, intitulată AM Radio for Every Vehicle Act, obligă producătorii auto să includă recepția AM ca echipare standard pe toate autoturismele noi comercializate în SUA.

Radioul ca forma cea mai fiabilă de comunicare

Proiectul beneficiază de sprijin bipartizan și este susținut de organizații din domeniul radiodifuziunii și al serviciilor de urgență.

Autorul articolului argumentează că radioul AM rămâne cea mai fiabilă metodă de comunicare în momentele în care rețelele de telefonie mobilă și internetul cedează, fiind o componentă-cheie a sistemului american de alertare în caz de urgență.

În plus, acesta continuă să fie o sursă importantă de informații locale, prognoze meteo și știri pentru comunitățile rurale și pentru milioane de ascultători din întreaga țară.

Radioul ca mijloc vital pentru comunicare

Discuția a apărut după ce mai mulți producători auto au eliminat radioul AM din unele modele electrice, invocând interferențele generate de motoarele electrice și orientarea consumatorilor către platformele digitale.

Susținătorii proiectului de lege consideră însă că aceste argumente nu justifică renunțarea la un mijloc de comunicare considerat vital pentru siguranța publică.

Potrivit inițiatorilor legii, aproape 50 de milioane de americani ascultă în continuare posturi de radio AM în fiecare săptămână, iar păstrarea acestei tehnologii în automobile este esențială pentru funcționarea sistemului de avertizare a populației în situații de criză.