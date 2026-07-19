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Poliția din Los Angeles renunță la un contract privind camerele de supraveghere din cauza prostiilor făcute de IA

Departamentul de Poliție din Los Angeles renunță la un contract privind camerele de supraveghere din cauza prostiilor făcute de inteligența artificială IA. Camerele inteligente au emis numeroase alerte false și au produs situații neplăcute pentru unii americani și misiuni ratate pentru polițiști.
Poliția din Los Angeles renunță la un contract privind camerele de supraveghere din cauza prostiilor făcute de IA
sursa foto. pixabay
Petru Mazilu
19 iul. 2026, 07:45, Social
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Departamentul de Poliție din Los Angeles a anunțat că renunță la contractul cu Flock Safety, compania care acoperă SUA cu camere de supraveghere integrate cu inteligență artificială. Potrivit Tech Crunch, reprezentanții LAPD au luat decizia „din cauza unor îngrijorări serioase legate de libertățile și drepturile civile.”

A treia cea mai mare forță de poliție din SUA are contracte majore cu companiile din domeniul tehnologiei și folosește aplicații și drone pentru a monitoriza comunitățile. De aceea, decizia privind renunțarea la un contract demonstrează existența unor probleme importante.

Contractul expiră în iulie și nu va fi prelungit polițiștii declarându-se îngrijorați în special „de confidențialitate și de datele colectate de la aceste camere”.

Camerele de supraveghere au făcut prostii pe bandă rulantă

Informația apare la doar câteva zile după ce Joel Feder, de la publicația The Drive, a relatat că a fost înconjurat de polițiști înarmați în timp ce testa un Range Rover cu soția sa în Minnesota. Polițiștii au declarat că îl urmăreau de zile întregi folosind camerele cu inteligență artificială ale Flock, care i-au etichetat în mod eronat mașina ca fiind furată.

În plus, 404 Media a dezvăluit că un audit din 10 iulie realizat de LAPD a constatat că toate camerele au lansat 161 de alerte false privind vehiculele furate în doar două luni. Fiecare incident s-a încheiat cu polițiști oprind în trafic câte un șofer nevinovat. Camerele au lansat în total 337 de alerte privind vehiculele furate, ceea ce înseamnă o rată de eroare de 32,3%.

Camerele din Los Angeles îi pun pe drumuri pe polițiști

Altfel spus, există o probabilitate de 1/3 ca polițiștii să oprească o persoană nevinovată în urma alertelor lansate de camerele cu IA. Astfel de incidente provoacă inconveniente pentru șoferi, afectează libertățile individuale și încrederea publică și pot duce la proceduri judiciare.

Polițiștii sunt obligați să verifice toate alarmele, iar misiunile sunt considerate cu risc ridicat. Frecvent, pentru astfel de operațiuni sunt mobilizate forțe importante, inclusiv sprijin aerian și baraje rutiere.

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