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OFICIAL | Un fundaș lateral pleacă de la Universitatea Craiova. Clubul i-a transmis un mesaj de mulțumire: Vei rămâne mereu un campion în inimile noastre

Universitatea Craiova a anunțat oficial încheierea colaborării cu fundașul Florin Ștefan, după ce contractul acestuia a ajuns la final.
OFICIAL | Un fundaș lateral pleacă de la Universitatea Craiova. Clubul i-a transmis un mesaj de mulțumire: Vei rămâne mereu un campion în inimile noastre
Sursa foto: Facebook / Universitatea Craiova
Gabriel Pecheanu
20 iun. 2026, 18:42, Sport
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Clubul din Bănie a transmis un mesaj public de apreciere pentru fotbalistul care a evoluat în tricoul alb-albastru și a contribuit la performanțele recente ale echipei.

Contractul dintre Universitatea Craiova și Florin Ștefan a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. Ai devenit leu într-un timp scurt, iar apoi ai intrat direct în istoria Științei, contribuind la câștigarea eventului”, a transmis clubul.

Mesaj emoționant din partea clubului

Oficialii Universității Craiova au subliniat contribuția jucătorului și impactul său în vestiar și pe teren, mulțumindu-i pentru perioada petrecută la echipă.

„Pentru tot ceea ce ai făcut în tricoul alb-albastru, vei rămâne mereu un campion în inimile noastre”, se arată în mesajul clubului.

Final de capitol și urări de succes

Universitatea Craiova i-a urat succes lui Florin Ștefan în continuarea carierei, atât pe plan sportiv, cât și personal, odată cu despărțirea oficială.

„Îți dorim mult succes în următoarea aventură și în tot ceea ce va urma”, au transmis reprezentanții clubului.

Pe ce post joacă Florin Ștefan

Florin Ștefan este fundaș lateral. Anterior, a evoluat la echipe ca Sepsi OSK, Academica Clinceni și Juventus București.

Pe plan internațional, are o prezență la națională pentru România. Ștefan și-a făcut debutul în echipa națională a României pe 8 septembrie 2019, într-o victorie cu 1-0 împotriva Maltei în preliminariile UEFA Euro 2020. A fost titular și a jucat toate cele 90 de minute.

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