Legenda AC Milan, Franco Baresi, a murit la 66 de ani

Legenda Franco Baresi, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului și un simbol pentru AC Milan, a murit la 66 de ani, anunță clubul italian pe pagina oficială.

„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi după dispariția lui Franco Baresi.

Exemplul, caracterul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna o parte esențială din ADN-ul și identitatea clubului, la fel cum tricoul cu numărul 6 pe care l-a purtat a devenit un simbol al lui Milan”, scrie clubul, care transmite condoleanțe marii familii AC Milan și, desigur, familiei fotbalistului.

Diego Maradona after Napoli v Milan in 1989: “This one is from a big player. I think that Franco Baresi is the best defender. This shirt will be a memory that I will keep for the rest of my life.” 🥀 pic.twitter.com/wgJ9wlWmsV — Tribuna Football (@tribuna_ftbl) July 31, 2026

Unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului

„Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi sunt împărtășite de fiecare rossonero, care simte această pierdere ca pe una personală”, se arată în mesajul publicat de club.

Franco Baresi este considerat unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului și una dintre cele mai importante legende ale lui AC Milan.

Tricoul cu numărul 6, pe care l-a purtat de-a lungul carierei, a fost retras de club în semn de respect pentru contribuția sa excepțională.

Probleme de sănătate

În ultimul an, Franco Baresi s-a confruntat cu probleme de sănătate.

În august 2025, AC Milan a anunțat că fostul căpitan a fost operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar, descoperit în urma unor investigații medicale de rutină, potrivit gazzetta.it.

Intervenția chirurgicală a fost una minim invazivă și s-a desfășurat fără complicații, iar ulterior medicii i-au recomandat un tratament de consolidare prin imunoterapie.

Cu două zile înainte de anunțul decesului, AC Milan a fost nevoit să dezmintă informațiile false apărute pe rețelele sociale privind moartea lui Franco Baresi.

Clubul preciza atunci doar că legenda rossoneră „trece printr-un moment dificil și delicat” și a cerut respectarea vieții private a familiei.

Ironia sorții lui Baresi

Franco Baresi și-a petrecut întreaga carieră, între 1977 și 1997, la AC Milan, club pentru care a disputat 719 meciuri și al cărui căpitan a fost timp de 15 sezoane.

Alături de generația lui Arrigo Sacchi și Fabio Capello, a cucerit șase titluri în Serie A și trei Cupe ale Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor).

După retragere, AC Milan i-a retras tricoul cu numărul 6, un gest rezervat legendelor clubului.

Cu naționala Italiei, Baresi a adunat 81 de selecții și a devenit campion mondial în 1982. A fost căpitanul Squadrei Azzurra la Cupa Mondială din 1994, unde a revenit în finala cu Brazilia după o accidentare gravă la genunchi, însă italienii au pierdut trofeul la loviturile de departajare.

De-a lungul carierei, Baresi a fost apreciat pentru inteligența tactică, spiritul de lider și eleganța jocului, calități care l-au transformat într-un reper pentru generații întregi de fundași.

Povestea lui Franco Baresi are și o ironie a sorții.

În adolescență, Inter Milano l-a respins la probe și l-a păstrat pe fratele său mai mare, Giuseppe Baresi.

Franco a ajuns la marea rivală AC Milan, unde avea să devină cea mai mare legendă din istoria clubului și unul dintre cei mai apreciați fundași ai fotbalului mondial.