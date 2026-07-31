FIFA continuă planul controversat: „Nimeni nu vinde fotbalul”. UEFA a decis să boicoteze competițiile FIFA dacă proiectul nu este retras

Cele 55 de federații membre UEFA au decis joi, în unanimitate, că nu vor participa la competițiile FIFA, inclusiv Campionatul Mondial, dacă proiectul nu va fi retras în totalitate.

FIFA nu retrage proiectul

FIFA a respins vineri acuzațiile potrivit cărora ar încerca să vândă o parte din fotbalul mondial, potrivit The Guardian.

„Nimeni nu vinde fotbalul. FIFA nu ar lua niciodată în considerare un asemenea lucru”, a transmis forul mondial într-un comunicat.

FIFA nu a anunțat însă retragerea planului, ci și-a reafirmat intenția de a continua procesul de consultare.

„Respectăm opiniile și îngrijorările exprimate public și ne reafirmăm angajamentul față de un proces de consultare deschis și democratic”, se arată în comunicat.

„Procesul de consultare pe care îl pregătisem a fost perturbat de informații incorecte apărute în presă. Vom continua acest proces de consultare, pentru a ne asigura că fiecare federație membră își poate exprima votul pe baza faptelor”, a adăugat FIFA.

UEFA a acuzat FIFA că scoate la vânzare „sufletul” fotbalului, în timp ce CONCACAF, confederația care reprezintă America de Nord, America Centrală și zona Caraibilor, a anunțat că se opune planului și că „respinge propunerea”.

Confederația Asiatică de Fotbal a transmis că privește cu „mare îngrijorare și dezamăgire” faptul că FIFA nu a consultat-o înainte de anunțarea publică a planurilor.

Poziția dură a federațiilor europene reprezintă o lovitură pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, care a susținut public propunerea.

Ce prevede planul FIFA

Planul FIFA prevede înființarea unei companii numite FIFA Forward Enterprise, care ar urma să preia și să administreze drepturile comerciale ale competițiilor FIFA. Este vorba despre drepturile de televizare, sponsorizări, bilete, licențe și alte activități comerciale.

Cea mai controversată parte a proiectului este vânzarea către investitori privați a unei participații de 20% din noua companie. Afacerea ar fi evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Principalul investitor ar urma să fie o firmă de capital de risc condusă de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.