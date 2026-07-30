UEFA a decis: Va boicota competițiile FIFA dacă planurile privind Cupa Mondială se vor concretiza

Membrii UEFA au decis, în unanimitate, că vor boicota competițiile FIFA dacă forul va continua cu planul său de a vinde participații la competițiile sale către investitori privați.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe care a avut loc joi. UEFA și-a exprimat clar opoziția prin publicarea a două declarații critice la adresa acestor planuri în ultimele zile, iar poziția fermă a fost acum reafirmată.

„UEFA și cele 55 de federații membre ale sale sunt unite. Respingem în unanimitate și fără echivoc propunerea FIFA de a transfera drepturile de proprietate asupra Cupei Mondiale și a altor competiții FIFA către investitori privați”, se arată în declarația UEFA.

„Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții. Este una dintre cele mai mari moșteniri sportive ale fotbalului. A fost construită de-a lungul generațiilor de către jucători, echipe naționale și suporteri de pe toate continentele. Nicio parte a acesteia nu ar trebui cedată vreodată investitorilor privați. Cupa Mondială nu este de vânzare. Este iresponsabil și de neconceput faptul că o propunere de o asemenea importanță pentru fotbal a fost elaborată în secret și adusă în pragul aprobării fără nicio consultare semnificativă cu cei însărcinați cu administrarea acestui sport. Acesta nu este doar un eșec profund al conducerii, ci o renunțare la datoria FIFA în calitate de custode al fotbalului mondial”, mai transmite UEFA într-o poziție oficială.

Boicotul vizează toate competițiile FIFA

Potrivit BBC, boicotul ar viza toate competițiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculine și feminine și Cupa Mondială a Cluburilor. Boicotul va avea loc dacă propunerile președintelui FIFA, Gianni Infantino, vor fi aprobate prin vot de către federațiile membre.

„Ca urmare a discuției de astăzi, nicio echipă națională afiliată la UEFA nu va participa la nicio competiție FIFA atâta timp cât aceste propuneri rămân în vigoare, cu excepția cazului în care propunerea respectivă va fi abandonată în întregime și se vor oferi garanții ferme că FIFA nu va mai deschide niciodată competițiile sale către proprietatea privată”, mai transmite UEFA.

Ce planuri are FIFA

Anunțul făcut de UEFA vine după ce FIFA intenționează să înființeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială și alte turnee, oferind o participație de până la 20% investitorilor externi.

Termenul avansat de Infantino pentru susținerea propunerii este 19 septembrie, oferind un stimulent financiar de 40 de milioane de dolari celor care se alătură inițiativei din timp.

Miercuri, UEFA a acuzat FIFA că folosește fotbalul „pentru a se îmbogăți pe ei înșiși și pe acoliții lor”.