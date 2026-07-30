UEFA a stabilit orele meciurilor pentru dubla KuPS – Universitatea Craiova din preliminariile Europa League

Prima manșă din dubla KuPS – Universitatea Craiova se va disputa joi, 6 august, de la ora 18:00, pe stadionul din Kuopio, în Finlanda. Returul este programat joi, 13 august, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, unde oltenii vor încerca să obțină calificarea în play-off.

Dubla este una extrem de importantă pentru formația pregătită de Filipe Coelho. O calificare în play-off-ul Europa League i-ar garanta Universității Craiova prezența în faza principală a UEFA Conference League, indiferent de rezultatul din ultimul tur preliminar. În schimb, dacă va fi eliminată de KuPS, echipa din Bănie va continua în play-off-ul Conference League.

Campioana Finlandei traversează un nou sezon solid și ocupă primul loc în Veikkausliiga, având un avans de cinci puncte față de Inter Turku.

Printre cei mai cunoscuți jucători ai lui KuPS se numără Tommi Jyry, fost mijlocaș al Petrolului Ploiești, revenit în această vară la formația finlandeză. Principalul pericol din ofensivă este atacantul Jaime Moreno, autor a 10 goluri în actuala ediție de campionat.

Universitatea Craiova și KuPS Kuopio se întâlnesc în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League după ce ambele au fost eliminate în turul secund al preliminariilor Ligii Campionilor. Oltenii au trecut anterior de ML Vitebsk, dar au cedat în fața lui Levski Sofia. Campioana Finlandei a eliminat-o pe Vardar Skopje înainte de a fi învinsă de Sabah FK din Azerbaidjan.