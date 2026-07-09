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Universitatea Cluj debutează în noul sezon european împotriva echipei ucrainene Dinamo Kiev, în preliminariile Europa League

Universitatea Cluj, vicecampioana României la fotbal, întâlnește joi seara, de la ora 20:00, formația ucraineană Dinamo Kiev, în prima manșă a turului întâi preliminar al UEFA Europa League, într-o partidă programată pe Arena Lublin din Polonia.
Universitatea Cluj debutează în noul sezon european împotriva echipei ucrainene Dinamo Kiev, în preliminariile Europa League
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
09 iul. 2026, 10:35, Sport
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Meciul se dispută pe teren neutru, întrucât cluburile din Ucraina continuă să își joace meciurile internaționale în afara țării din cauza războiului pornit de Rusia. Universitatea Cluj începe o nouă campanie europeană, după ce în sezonul precedent a fost eliminată în primul tur preliminar al Conference League de Ararat Armenia.

Dinamo Kiev pornește cu prima șansă, având în vedere performanțele anterioare la nivel european.

Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat înaintea partidei că își dorește ca echipa sa să practice un joc de calitate în fața unui adversar cu tradiție.

„Jucăm împotriva unei echipe foarte bune, un colos din Europa de Est, și normal că trebuie să fim pregătiți. Cred că putem oferi un fotbal frumos”, a afirmat tehnicianul la conferința de presă de miercuri.

Câștigătoarea dublei manșe va întâlni fosta formație a antrenorului Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, în turul al doilea preliminar al Europa League.

Formația care va pierde duelul va continua în turul al doilea preliminar al Conference League și va juca împotriva formației norvegiene Brann.

Partida de la Lublin va fi arbitrată de o brigadă estoniană, cu Joonas Jaanovits la centru, ajutat la cele două linii de Aron Härsing și Silver Koiv. Arbitrajul video va fi asigurat de italianul Aleandro Di Paolo.

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