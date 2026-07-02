Pancu debutează cu victorie pe banca Rapidului. Succes cu Dinamo Kiev, în primul meci de pregătire al verii

Prima jumătate de meci a fost fără goluri, dar elevii lui Pancu și-au creat cele mai importante ocazii prin Claudiu Petrila și debutantul Vladan Bubanja.

În partea secundă, Rapid a deschis scorul în minutul 53. Rareș Pop a centrat la bara a doua, Olimpiu Moruțan a deviat în fața porții, iar Omar El Sawy a înscris cu o lovitură de cap.

Dinamo Kiev a egalat trei minute mai târziu, prin Vitalii Buyalskyi. Acesta a transformat un penalti acordat după un contact în careu între Jakub Hromada și mijlocașul ucrainean.

Rapid a revenit în avantaj în minutul 76, după un nou penalti, acordat pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz. Atacantul sârb a executat perfect.

Scorul final a fost stabilit în minutul 89 de Mohammed Kamara, care a marcat la debutul său în tricoul formației bucureștene.

Înaintea începerii partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina.

Dinamo Kiev este adversara vicecampioanei României, Universitatea Cluj, în primul tur preliminar din UEFA Europa League.

Meciul cu Dinamo Kiev a fost primul dintre cele patru amicale programate de Rapid în cantonamentul din Austria. Formația bucureșteană va întâlni în continuare Rapid Viena (5 iulie), FC Kosice (8 iulie) și Slovan Liberec (9 iulie).