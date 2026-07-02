Prima pagină » Sport » Pancu debutează cu victorie pe banca Rapidului. Succes cu Dinamo Kiev, în primul meci de pregătire al verii

Pancu debutează cu victorie pe banca Rapidului. Succes cu Dinamo Kiev, în primul meci de pregătire al verii

Rapid București a învins formația ucraineană Dinamo Kiev cu scorul de 3-1 (0-0), joi, în primul meci amical disputat în cadrul stagiului de pregătire din Austria, care a reprezentat, totodată, debutul lui Daniel Pancu pe banca tehnică a echipei rapidiste.
Pancu debutează cu victorie pe banca Rapidului. Succes cu Dinamo Kiev, în primul meci de pregătire al verii
sursă foto: FC Rapid București
Petre Apostol
02 iul. 2026, 20:27, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prima jumătate de meci a fost fără goluri, dar elevii lui Pancu și-au creat cele mai importante ocazii prin Claudiu Petrila și debutantul Vladan Bubanja.

În partea secundă, Rapid a deschis scorul în minutul 53. Rareș Pop a centrat la bara a doua, Olimpiu Moruțan a deviat în fața porții, iar Omar El Sawy a înscris cu o lovitură de cap.

Dinamo Kiev a egalat trei minute mai târziu, prin Vitalii Buyalskyi. Acesta a transformat un penalti acordat după un contact în careu între Jakub Hromada și mijlocașul ucrainean.

Rapid a revenit în avantaj în minutul 76, după un nou penalti, acordat pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz. Atacantul sârb a executat perfect.

Scorul final a fost stabilit în minutul 89 de Mohammed Kamara, care a marcat la debutul său în tricoul formației bucureștene.

Înaintea începerii partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina.

Dinamo Kiev este adversara vicecampioanei României, Universitatea Cluj, în primul tur preliminar din UEFA Europa League.

Meciul cu Dinamo Kiev a fost primul dintre cele patru amicale programate de Rapid în cantonamentul din Austria. Formația bucureșteană va întâlni în continuare Rapid Viena (5 iulie), FC Kosice (8 iulie) și Slovan Liberec (9 iulie).

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da