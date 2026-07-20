Daniel Pancu, după debutul cu victorie la Rapid în noul sezon din Superliga: Trebuie creat un stil

„Era important să întrerupem seria de nouă meciuri fără victorie. Am întrerupt-o și pe cea de opt meciuri fără victorie împotriva celor de la Sepsi. Suntem foarte mulțumiți cu toții și încrezători pentru ce va urma”, a afirmat antrenorul FC Rapid, Daniel Pancu, la conferința de presă după partidă.

Tehnicianul consideră că Rapid mai are de lucrat la relațiile de joc și la exprimarea ofensivă, însă apreciază implicarea și atitudinea jucătorilor.

„Ca joc va mai dura până când se vor crea anumite relații. Sunt și jucători noi, sunt și jucători care vin după perioade lungi de accidentări. Dar, atitudinea trebuie să o menținem. De aici plecăm. Avem o atmosferă foarte bună la antrenamente, jucătorii sunt foarte implicați și lucrurile astea ne vor ajuta”, a spus antrenorul.

Revenit în Giulești ca antrenor principal, Pancu a afirmat că principalul său rol este să transmită jucătorilor ce înseamnă spiritul Rapidului.

„A fost emoționant, dar nu sunt eu cel care joacă. Dacă pot să fac ceva în calitate de antrenor al Rapidului, pe lângă valoarea jucătorilor, pot să-i educ într-un anumit fel. Știu foarte bine, jucând atâția ani aici, cum trebuie să arate un jucător care îmbracă culorile alb-vișinii”, a declarat el.

„Publicul te simte”

Pancu a mai spus că echipei i-a lipsit anumite elemente în sezoanele precedente.

„Au lipsit duelurile câștigate de atacanți, au lipsit duelurile la faze fixe, a lipsit agresivitatea aceea, în sens pozitiv, pentru că publicul te simte și te duce la succes. Pentru că ei valoare au. Ei valoare aveau și anul trecut, aveau și acum doi ani”, a spus el.

Antrenorul consideră că primul pas în proiectul său este construirea unei identități clare de joc.

„În primul rând trebuie creat un stil aici. Un stil de fotbal, plecând de la avântul ăsta, de la elanul ăsta, de a ține adversarul în jumătatea lui, de a nu-l lăsa să respire, de a pune o presiune constantă pe adversar. După aceea, normal că, având jucători de valoare, vor veni și rezultate, vor veni și cupe câștigate și campionate. Sunt sigur de lucrul ăsta”, a explicat Pancu.

Pancu a afirmat că poate garanta doar implicarea totală a jucătorilor și că nu statutul sau salariul unui fotbalist contează pentru el, ci atitudinea din teren.

„La mine jucătorul este implicat sută la sută în antrenament, deci este implicat sută la sută și în meci. Pe mine nu mă interesează cum îl cheamă pe niciun jucător, nu mă interesează ce salariu câștigă și ce face jucătorul. Eu doar asta pot să garantez: că jucătorii care intră cu tricoul Rapidului joacă și aleargă ca unii care merită să îmbrace tricoul ăsta încărcat de istorie. Atât. Mai departe, rezultatele… vedem”, a spus antrenorul FC Rapid.

„Adversarii să nu mai vină încrezători aici”

Tehnicianul a subliniat că își dorește ca Rapid să devină o echipă greu de învins pe teren propriu.

„Îmi doresc să ne menținem starea de spirit, agresivitatea pozitivă, să ne dominăm adversarii și să nu mai vină încrezători aici. Pentru că eu am venit cu CFR-ul și am văzut o atmosferă. Am venit acum două luni și am câștigat fluierând aici. Nu, la situația aia nu vreau să ajungem”, a afirmat Pancu.

Tehnicianul a precizat că lotul nu este definitivat și că va continua evaluarea jucătorilor în meciurile oficiale.

„Încep să cunosc jucătorii în situații de meci oficial. Până acum i-am văzut doar în amicale. Va fi o perioadă de selecție de minimum zece etape, în care îi voi vedea pe toți în condiții de meci oficial. După aceea va urma o selecție în iarnă și încă una vara viitoare”, a afirmat el.

Pancu a confirmat, totodată, că Rapid negociază transferul a doi fotbaliști străini.

„Am un jucător care-mi place foarte mult. Conducerea știe despre ce e vorba. Nu e nici foarte scump, nici ieftin. Sper să vină. Și încă un jucător cu care se discută. Ar fi vorba de doi jucători care să ne crească valoarea, (…) străini amândoi”, a precizat antrenorul.

Rapid a învins-o pe Sepsi OSK cu scorul de 1-0, luni seara, pe Stadionul Giulești, prin golul marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 88, în ultimul meci al primei etape din Superligă.