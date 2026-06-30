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Annemarie Gödri-Părău, una dintre cele mai titrate baschetbaliste române, continuă la Rapid București, campioana României

Rapid București, campioana României la baschet feminin, a anunțat marți prelungirea contractului cu veterana Annemarie Gödri-Părău, una dintre cele mai valoroase baschetbaliste române din istorie, care va evolua pentru formația bucureșteană și în sezonul competițional 2026-2027.
Annemarie Gödri-Părău, una dintre cele mai titrate baschetbaliste române, continuă la Rapid București, campioana României
sursă foto: Rapid București
Petre Apostol
30 iun. 2026, 20:35, Sport
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Ajunsă la Rapid în ianuarie 2025, Gödri-Părău a avut un rol important în parcursul echipei din stagiunea 2025-2026, contribuind la cucerirea titlului de campioană a României și a Cupa României la baschet feminin.

Cu o carieră de peste două decenii la cel mai înalt nivel, baschetbalista a evoluat de-a lungul timpului pentru mai multe cluburi din România și din străinătate.

Printre cluburile la care a evoluat se numără ICIM Arad, Sportul Studențesc, Dexia Namur, Saint Jacques Sport Reims, Elizur Ramla, CSM Târgoviște, CSM Satu Mare, CSU Alba Iulia, Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, CSM Constanța.

Palmaresul său include 12 titluri de campioană a României, opt Cupe ale României și un titlu de campioană a Belgiei, fiind una dintre cele mai titrate jucătoare din istoria baschetului feminin românesc.

La nivel internațional, Gödri-Părău a debutat pentru naționala României în 2001 și a reprezentat țara timp de aproape 20 de ani.

Ea a participat la trei ediții ale FIBA Women’s EuroBasket, în 2005, 2007 și 2015, înainte de a se retrage din echipa națională la finalul anului 2020.

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