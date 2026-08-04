România s-a calificat în sferturile de finală ale Europenelor U18 de baschet feminin

Naționala U18 de baschet feminin a României s-a impus marți seara, în noua sală polivalentă Danubius Arena din Tulcea, cu 62-46 în fața reprezentativei similare a Portugaliei.

Pentru România, cele mai bune marcatoare au fost Daria Ilieș – 24 puncte, Alexia Babadac – 16 puncte și Alexia Mărcuș – 8 puncte.

Partida s-a desfășurat într-o sală plină, cu 4.670 de spectatori, care au susținut și au împins echipa spre victorie.

Miercuri, România va juca împotriva echipei Țărilor de Jos.

România obține astfel calificarea în sferturile de finală. Cele trei medaliate ale competiției promovează în Divizia A a Campionatului European U18.

FIBA U18 Women’s EuroBasket, Division B, se desfășoară între 31 iulie și 9 august în noua sală din Tulcea.