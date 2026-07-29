România, aproape de calificarea în sferturile FIBA U18 EuroBasket – Divizia B. Tricolorii încheie grupa cu 3 victorii din 4 meciuri

România a învins categoric Norvegia, miercuri, impunându-se cu 85-65, într-un meci disputat la Opatija (Croația), în Grupa A de la FIBA U18 EuroBasket.

Tricolorii au controlat partida după un început echilibrat și au câștigat toate cele patru sferturi: 23-18, 21-16, 22-13 și 19-18. România conducea cu 44-34 la pauză, iar în jumătatea secundă și-a mărit constant avantajul până la diferența maximă de 26 de puncte.

Omul meciului a fost David Fometescu, fiul fostului mare internațional român Claudiu Fometescu. David a marcat 29 de puncte în doar 19 minute și 58 de secunde petrecute pe parchet în victoria cu Norvegia.

Baschetbalistul român a mai reușit șase recuperări și o pasă decisivă, având un indice de eficiență de 29. Fometescu a fost extrem de precis de la distanță, transformând 6 dintre cele 9 aruncări de trei puncte și încheind partida cu 9 coșuri din 14 încercări.

Sub panou, Alexandru-Ștefan Șerban, fiul campioanei olimpice din 2004 la canotaj, Rodica Șerban Florea, a impresionat. Jucătorul român a încheiat cu 12 recuperări, șase capace și două intercepții.

De asemenea, Federico Diaconescu a contribuit cu 11 puncte, șase recuperări, trei pase decisive și două intercepții. Remi Stănescu, fiul marelui baschetbalist român Virgil Stănescu, a încheiat cu opt puncte, șapte recuperări, două pase decisive, două intercepții și un capac.

De partea cealaltă, cel mai bun marcator al Norvegiei a fost Evert Dahlberg, cu 21 de puncte, șase recuperări și două pase decisive.

Duelul dintre Croația și Muntenegru decide echipele calificate în sferturi

România încheie astfel grupa cu 3 victorii și o înfrângere, așteptând meciul dintre Croația (3 victorii din trei partide) și Muntenegru (2/1) pentru a vedea dacă va continua cursa pentru promovarea în primul eșalon valoric.

România a învins Muntenegru, însă a cedat cu greu împotriva gazdelor din Croația. Meciul dintre Croația și Muntenegru este programat miercuri seară, de la ora 21:30. Primele două clasate se califică în sferturi.