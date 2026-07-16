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România începe drumul spre EuroBasket 2029. Danemarca și Bulgaria, adversarele din precalificări

Naționala masculină de baschet a României va întâlni Danemarca și Bulgaria în Grupa D a precalificărilor pentru FIBA EuroBasket 2029. „Tricolorii” vor debuta pe 27 august, în deplasare, împotriva Danemarcei.
România începe drumul spre EuroBasket 2029. Danemarca și Bulgaria, adversarele din precalificări
Foto: fiba.basketball
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 15:32, Sport
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Joi, la Munchen, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru runda a doua a precalificărilor pentru EuroBasket 2029.

România va face parte din grupa D, alături de Danemarca și Bulgaria.

Primul meci al naționalei antrenate de Mihai Silvășan este programat în 27 august în Danemarca, iar prima partidă pe teren propriu va avea loc trei zile mai târziu, în 30 august, cu Bulgaria. În 29 noiembrie, România va juca tot acasă cu Danemarca, iar în 25 februarie în deplasare în Bulgaria.

Programul României:

  • 27 august: Danemarca – România
  • 30 august: România – Bulgaria
  • 29 noiembrie: România – Danemarca
  • 25 februarie: Bulgaria – România

FIBA EuroBasket 2029 va fi găzduit de Estonia, Grecia, Slovenia și Spania.

Patru echipe – cea mai bine clasată echipă din fiecare grupă – se vor califica direct în calificările pentru FIBA EuroBasket 2029.

Iată componența grupelor:

Group D: Danemarca, România, Bulgaria
Group E: Elveția, Marea Britanie, Slovacia
Group F: Cipru, Austria, Macedonia de Nord
Group G: Belgia, Cehia, Norvegia.

Calificarea la Cupa Mondială, ratată

România a ratat la începutul lunii iulie calificarea în faza a doua a preliminariilor Cupei Mondiale masculine de baschet 2027.

În grupa B a calificărilor pentru Cupa Mondială, România a întâlnit trei adversari de calibru: Grecia, Portugalia și Muntenegru.

Naționala a înregistrat două victorii spectaculoase, cu Portugalia și Grecia.

„Tricolorii” au ratat însă accederea în faza următoare după înfrângerea cu 65-64 în deplasare cu Muntenegru, decisă de un coș marcat în ultimele secunde.

Daron Russell a fost principalul marcator al României în European Qualifiers pentru Cupa Mondială, cu medii de 17 puncte, 4,5 pase decisive și 4 recuperări pe meci.

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